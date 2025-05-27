Le test des API est le processus qui consiste à vérifier qu’une interface de programmation des applications (API) fonctionne comme prévu. Il s’agit généralement d’envoyer diverses demandes de données à une API et de confirmer que ses réponses répondent aux attentes en matière de fiabilité, de performance, de convivialité et de sécurité.
Les tests d’API vérifient l’exactitude des données et du formatage, la gestion des erreurs, la conformité en matière d’authentification et d’autorisation, les problèmes de compatibilité, les problèmes de chargement, etc. Les équipes de développement peuvent choisir d’exécuter ces tests manuellement ou d’utiliser un logiciel pour automatiser les tests et maximiser l’efficacité du processus. Quelle que soit l’approche, les tests complets des API nécessitent une gamme de méthodes de test afin de garantir les performances optimales et la sécurité des API et des applications.
Les applications modernes comportent généralement trois couches : une couche de données, une couche de service (ou d’application) et une couche de présentation. La couche de service contient la logique commerciale de l’application (et la fonctionnalité de base de l’API), qui dicte la manière dont les API communiquent avec d’autres composants de l’application et des fonctions.
Historiquement, les développeurs mettaient en œuvre des tests de la couche API à la fin du cycle de vie du développement logiciel. Cependant, aujourd’hui, de nombreuses entreprises adoptent des stratégies de développement axées sur les API, dans lesquelles les équipes de développement créent des applications en tant que réseau de services fournis via des API.
Maintenir des API optimisées est critique pour une approche axée sur les API, c’est pourquoi les développeurs choisissent souvent d’intégrer des pratiques de test d’API plus tôt dans le cycle de vie. Cette approche proactive, connue sous le nom de « shift left », aide les équipes à trouver et à résoudre les problèmes plus tôt, à éviter les erreurs coûteuses et les retards de projet, et à optimiser l’ensemble du processus de développement.
Il convient toutefois de noter que les tests d’API peuvent continuer même après le déploiement. Les tests post-production (ou tests shift-right) offrent aux entreprises une approche complémentaire qui, lorsqu’elle est utilisée avec des stratégies shift-left, peut intégrer une boucle de commentaires continus dans DevOps et les pipelines CI/CD.
Au-delà de contribuer à créer des API plus stables et plus fiables, les tests d’API offrent aux entreprises des avantages significatifs. Il permet d’améliorer la qualité des applications logicielles d’entreprise, de minimiser les coûts de développement, d’accélérer la livraison des logiciels, etc.
Les API sont partout. Ils constituent le tissu conjonctif de nombreux systèmes et processus, et les entreprises comme les utilisateurs individuels attendent beaucoup d’eux. Les tests API permettent de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Décortiquons un peu tout cela.
Les API (y compris les API SOAP, GraphQL et REST) connectent les applications, les services web, les systèmes et les bases de données à travers le monde numérique. Elles permettent aux entreprises d’intégrer des bases de données, de relier des systèmes hérités centraux à des plateformes modernes et de connecter des déploiements dans différents environnements. Elles offrent également aux entreprises la possibilité de proposer des services aux développeurs et partenaires externes et de faciliter des expériences plus connectées.
Les utilisateurs individuels rencontrent des API tout le temps, peut-être sans le savoir. Lorsque les utilisateurs saisissent une ville dans une application météorologique pour consulter les conditions actuelles, l’application appelle une API météorologique pour obtenir des données météorologiques en temps réel. De même, lorsqu’un utilisateur clique sur « obtenir un itinéraire » dans une application de navigation, le backend de l’application appelle une API d’itinéraire, qui récupère l’itinéraire étape par étape et le renvoie à l’utilisateur.
De plus, les utilisateurs modernes s’attendent à interagir avec des applications fiables et ultra-réactives. Les taux de retour des utilisateurs augmentent de 32 % lorsque les temps de chargement passent d’une à trois secondes.1 Et 40 % des utilisateurs abandonnent le site s’ils mettent plus de trois secondes à se charger.2 L’accent mis sur les API a conduit de nombreuses entreprises à adopter une approche axée sur les API, où les API sont considérées comme les principaux éléments fonctionnels d’une application (et font l’objet d’une attention parallèle).
Les problèmes au niveau de l’API peuvent entraîner des problèmes de performances (tels qu’une augmentation de la latence) pour les utilisateurs et exposer les données de l’entreprise à des cyberattaques, ce qui nuit à ses résultats financiers. Pour éviter ces problèmes, les applications et les réseaux axés sur les API nécessitent des API sécurisées et performantes. Des tests continus sont donc essentiels pour créer et maintenir de telles API.
Les tests d’API vérifient que les API fournissent les résultats attendus, et qu’elles le font de manière cohérente en réponse à des entrées variables et des scénarios. Cela permet aux équipes d’adresser les problèmes au niveau du serveur avant qu’ils n’atteignent l’interface utilisateur et ne créent des problèmes plus graves.
Les tests d’API aident les équipes à simuler en toute sécurité des scénarios qu’il serait risqué ou peu pratique d’exécuter au niveau de l’interface (recherche de vulnérabilités en matière de sécurité, par exemple). Et dans les architectures de microservices, où chaque microservice gère généralement son propre magasin de données et expose ses fonctions via des API, les tests d’API permettent de s’assurer que les microservices interagissent de manière efficace et sécurisée.
Pour obtenir une vision complète et précise de l’état de santé des API, les équipes informatiques doivent effectuer une série de tests :
Le functional testing, qui incluent les tests unitaires, de régression et d’integration testing, permettent de s’assurer qu’une API fournit les réponses et les formats de données corrects pour une requête particulière. Cela implique d’envoyer des requêtes spécifiques aux points de terminaison de l’API et de vérifier que les codes d’état, les corps de réponse et les structures de données attendus sont renvoyés.
Les tests fonctionnels visent généralement à valider les fonctionnalités dans différents scénarios de test, y compris les cas normaux et edge, la gestion des erreurs et la conformité aux règles métier.
Les tests unitaires sont une technique de test logiciel qui consiste à tester séparément les unités ou les composants d’une application (comme les fonctions, les méthodes ou les classes) pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu. Pour les API, cela signifie qu’il faut envoyer une seule demande à un seul point de terminaison de l’API pour obtenir une seule réponse ou une série de réponses.
Les tests unitaires d’API tentent de confirmer que chaque partie de la base de code se comporte correctement afin que les développeurs puissent détecter les bugs à un stade précoce et créer un code API plus fiable.
Les tests de performance évaluent la vitesse, la réactivité et le débit d’une API dans différentes situations, y compris la façon dont elle gère les pics de trafic et les nombreux appels API simultanés. Les équipes peuvent effectuer une gamme de tests de performance (tests de charge, tests de stress et tests d’endurance, entre autres) pour repérer les goulots d’étranglement du trafic et garantir une faible latence, en particulier lorsque les API font partie de systèmes dynamiques plus vastes.
Par exemple, le personnel informatique peut vouloir vérifier la rapidité et la fiabilité de l’API du panier d’un site de commerce électronique lors d’un événement d’achat en ligne majeur, comme les soldes des fêtes de fin d’année.
Les tests de sécurité permettent de s’assurer que les API protègent les données sensibles et empêchent tout accès non autorisé. Cela inclut l’identification des vulnérabilités des points de terminaison, telles que les scripts intersites, les injections SQL et les faiblesses des protocoles d’authentification ou d’autorisation. Les tests de sécurité permettent également d’identifier les transferts de données non chiffrés, l’utilisation de mots de passe faibles et une architecture de réseau non sécurisée.
Les tests d’authentification, par exemple, peuvent vérifier l’efficacité des mécanismes d’authentification API (tels que les clés API, les JWT [JSON Web Tokens], les jetons d’accès OAuth et les paires nom d’utilisateur-mot de passe traditionnels). Les tests de détection d’API, également appelés pentests d’API, peuvent aider les équipes à trouver des vulnérabilités de sécurité en simulant des cyberattaques réelles et en évaluant la réponse de l’API.
Les tests d’intégration ou integration testing évaluent la façon dont les différents composants ou modules d’un système fonctionnent ensemble, généralement après le test unitaire des API. Les équipes doivent tester l’entrée et la production d’une API afin de vérifier les interactions et les interfaces entre les modules.
Les tests d’intégration permettent de révéler les problèmes liés aux échanges de données, aux protocoles de communication et aux dépendances externes des systèmes qui peuvent créer des problèmes d’interface et nuire aux performances globales d’une application. Les équipes peuvent utiliser une approche incrémentielle (où les composants de l’API sont intégrés et testés progressivement), une approche « big bang » (où tous les composants sont intégrés en même temps et l’ensemble du système est testé ensemble) ou d’autres méthodes de test.
L’integration testing est parfois négligé dans l’API development, mais il s’agit d’un processus critique pour maintenir la santé de l’application, en particulier lorsqu’une application dépend d’API externes.
Les tests de résistance et les tests de charge ont des objectifs similaires : déterminer la capacité d’une API.
Les tests de résistance poussent les API au-delà de leurs limites opérationnelles normales pour déterminer leur point de rupture. Elle simule des situations, telles que des ressources limitées et des charges extrêmes, pour identifier les goulots d’étranglement, les problèmes d’évolutivité et la capacité maximale qu’une API peut gérer avant que des problèmes ne surviennent.
Les tests de charge mesurent les performances des API sous différents niveaux de requêtes simultanées ou d’activité des utilisateurs. Ils aident les équipes de développement à comprendre comment les API réagissent aux différentes charges de trafic, afin qu’elles puissent gérer efficacement le trafic des API et minimiser les temps de réponse et les taux d’erreur.
Les tests de documentation permettent de s’assurer que les API sont clairement documentées et que la documentation décrit avec précision leurs fonctionnalités. Ils permettent également de valider la fonctionnalité de l’API Intégration et de vérifier que les API se comportent comme spécifié dans la documentation.
Les testeurs de documentation peuvent confirmer qu’une API renvoie les données attendues, que ses paramètres sont correctement définis et que les formats de données correspondent à la documentation actuelle.
Les tests d’interopérabilité vérifient qu’une API peut se connecter et communiquer efficacement avec différents systèmes d’exploitation, cadres des exigences, environnements matériels et langages de programmation. Une API doit, par définition, être interopérable.
Les tests d’interopérabilité des API permettent de garantir que les API adhèrent aux normes, protocoles et formats de données du secteur afin qu’elles bénéficient d’une large compatibilité avec diverses applications et services clients. Ils confirment également que les API peuvent prendre en charge les formats de données standard (tels que JavaScript Object Notation (JSON), XML, Protocol Buffers), les protocoles de communication (tels que HTTP, WebSockets, gRPC), les encodages de caractères, les mécanismes de localisation et d’authentification.
Les tests de contrat capturent les interactions entre deux systèmes ou modules (deux microservices, par exemple) afin d’évaluer la compatibilité et l’efficacité de leur communication. Ils vérifient que les interactions avec les API respectent les contrats prédéfinis et que les contrats restent cohérents d’un déploiement à l’autre, ce qui les rend particulièrement utiles pour tester les API dans les architectures de microservices.
Grâce aux tests par contrat, les développeurs peuvent éviter les problèmes d’intégration des API et des microservices et simplifier la communication entre les développeurs front end et les ingénieurs back end.
Les tests d’API (API fuzzing) permettent d’évaluer la sécurité et la stabilité des API d’une application. Cela implique l’envoi d’une série d’entrées malformées ou inattendues à une API afin de détecter des vulnérabilités, telles que des erreurs de validation des entrées, des dépassements de mémoire tampon, des failles d’injection et d’autres problèmes de sécurité.
Le fuzzing peut rendre une API se comporter de manière imprévisible et révéler des failles dans la façon dont elle traite les entrées et les séquences de requêtes. Cet exercice aide les équipes informatiques à découvrir les problèmes de sécurité qui pourraient être utilisés pour compromettre l’application.
Les tests de bout en bout évaluent l’intégration et la fonctionnalité complètes d’une API dans son système ou son application plus large. Elle simule des scénarios concrets pour aider les développeurs à comprendre comment les API interagissent avec les composants du système, les bases de données et les services externes.
Le processus de test de bout en bout comprend généralement la mise en place d’un environnement de test complet, la vérification de l’authentification et de l’autorisation, la préparation des données de test pertinentes, l’envoi de demandes de données avec diverses configurations de paramètres et la validation de la réponse de l’API pour garantir la cohérence des données.
Les meilleures méthodes de test pour les environnements pilotés par API dépendent de la nature des API et de leur complexité. Pour les API simples gérant principalement des opérations de base (création, lecture, mise à jour, suppression), des tests manuels peuvent suffire. Il s’agit d’un processus relativement simple qui consiste à envoyer des requêtes API et à vérifier les réponses par rapport aux attentes.
Dans le cas des tests manuels des API, il est important de créer un plan de test et de décider quels scénarios et critères doivent être testés. Les équipes peuvent ensuite préparer les paramètres d’entrée nécessaires, envoyer des demandes de données et observer les réponses de l’API pour détecter toute erreur ou tout résultat inattendu.
Si l’API est plus complexe ou nécessite une manipulation importante des données, l’automatisation des tests d’API à l’aide d’outils open source et tiers peut contribuer à rationaliser le processus de test. Les tests automatisés sont particulièrement utiles pour les projets de grande envergure, les environnements fortement réglementés et le traitement de données sensibles, car ils sont plus efficaces et plus évolutifs que les tests manuels.
Les tests et la surveillance des API visent à garantir que les API fonctionnent de manière optimale et que les applications peuvent communiquer efficacement avec d’autres applications et services. Cependant, ils se concentrent sur différents aspects du cycle de vie des applications.
Alors que les tests d’API constituent une approche proactive qui se concentre sur la détection des problèmes de performance, de sécurité et de fiabilité au cours du développement, la surveillance donne la priorité à la détection des problèmes après le déploiement. Les outils de surveillance des API suivent et visualisent également les données télémétriques de l’API au fil du temps, ce qui permet aux équipes d’analyser les données historiques et d’identifier les tendances de performances pendant toute la durée de vie de l’API après sa publication.
Comme les pratiques de surveillance et de test permettent de s’assurer que les API et les applications sont optimisées pour les utilisateurs finaux, les entreprises ont besoin des deux pour maintenir un écosystème d’API sain.
L’adoption généralisée du développement logiciel axé sur les API, des applications cloud natif SaaS et des pipelines CI/CD accélérés signifie que les API sont désormais omniprésentes dans l’environnement. Cela signifie également que les API évoluent plus rapidement que jamais. Par conséquent, les entreprises qui souhaitent garder une longueur d’avance doivent envisager d’adopter des outils et des pratiques de test d’API innovants.
Voici quelques exemples de tendances émergentes en matière de tests :
Les équipes DevOps et les ingénieurs en assurance qualité se tournent vers les technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) pour rationaliser et renforcer leurs pratiques de test.3
Les outils pilotés par l’IA peuvent automatiser et accélérer la génération de cas de test pour les workflows API complexes. Par exemple, machine learning peut aider les outils de test d’API à générer des cas de test plus intelligents et plus personnalisés, élargissant ainsi la couverture des tests sur les API. Les outils de test peuvent également utiliser des algorithmes de ML pour générer des analyses prédictives, qui aident les équipes à prévoir les échecs des tests et à prévenir les problèmes d’API dans le monde réel.
Et avec l’ajout de l’IA agentique (qui permet aux agents IA d’effectuer des tâches de manière autonome pour le compte d’êtres humains), les outils d’API peuvent créer des tests d’API auto-réparation, et sélectionner, hiérarchiser et exécuter des tests sur différents navigateurs, appareils et systèmes d’exploitation.
Les entreprises adoptent de plus en plus d’architectures Zero Trust4, qui privilégient des pratiques d’autorisation et d’authentification robustes pour tout appareil ou utilisateur tentant d’interagir avec les API.
La sécurité Zero Trust des API fonctionne sur le principe selon lequel aucun trafic réseau, qu’il provienne de l’intérieur ou de l’extérieur de l’entreprise, ne doit être automatiquement fiable. L’utilisateur et l’appareil sont présumés non fiables par défaut. Les principes de sécurité Zero Trust sont particulièrement utiles pour protéger les API et les points de terminaison vulnérables accessibles au public.
La virtualisation des API permet aux équipes de créer des environnements d’API development et de test simulés et parallèles. Les API virtualisées permettent de tester des API actives qui sont soit inaccessibles, soit qui nécessiteraient d’importantes ressources informatiques pour être testées. Elles permettent de réduire les dépendances des API et de rationaliser les tests d’API dans les architectures de microservices complexes.
Contrairement aux tests shift-left, qui privilégient la détection et la résolution proactives des problèmes dès le début du processus de développement, les tests shift-right permettent aux équipes de valider les performances et la sécurité des API en conditions réelles après leur publication. Au lieu de s’appuyer sur des prédictions ou des simulations, les testeurs d’API peuvent mener des expériences contrôlées pour recueillir des données sur l’utilisation réelle des applications, ce qui peut révéler des problèmes que les tests shift-left ne peuvent pas anticiper.
L’utilisation de tests shift-right en complément des stratégies shift-left aide les développeurs à mettre en œuvre des tests API de bout en bout à chaque étape du cycle de vie du développement. Et dans les architectures conteneurisées, cloud natif et basées sur des microservices d’aujourd’hui, la combinaison des approches peut s’avérer inestimable pour atteindre les objectifs CI/CD.
Les approches shift-right facilitent également les essais de logiciels en post-production. Avec les versions canaris, par exemple, les développeurs peuvent proposer de nouvelles fonctionnalités à un sous-ensemble d’utilisateurs afin de les contrôler et de les tester avant de les diffuser à grande échelle. Les tests A/B permettent également aux développeurs de publier deux versions d’une API pour déterminer laquelle fonctionne le mieux.
La mise en œuvre de pratiques rigoureuses de test des API peut :
1 6 Website load time statistics and why they matter, Shopify, 13 septembre 2024.
2 Top website statistics today, Forbes, 4 juin 2024.
3 Securing APIs in the age of AI, DevPro Journal, 17 mars 2025.
4 10 API security trends every developer must know in 2025, Rakuten SixthSense, 12 janvier 2025.