Les tests d’API vérifient l’exactitude des données et du formatage, la gestion des erreurs, la conformité en matière d’authentification et d’autorisation, les problèmes de compatibilité, les problèmes de chargement, etc. Les équipes de développement peuvent choisir d’exécuter ces tests manuellement ou d’utiliser un logiciel pour automatiser les tests et maximiser l’efficacité du processus. Quelle que soit l’approche, les tests complets des API nécessitent une gamme de méthodes de test afin de garantir les performances optimales et la sécurité des API et des applications.

Les applications modernes comportent généralement trois couches : une couche de données, une couche de service (ou d’application) et une couche de présentation. La couche de service contient la logique commerciale de l’application (et la fonctionnalité de base de l’API), qui dicte la manière dont les API communiquent avec d’autres composants de l’application et des fonctions.

Historiquement, les développeurs mettaient en œuvre des tests de la couche API à la fin du cycle de vie du développement logiciel. Cependant, aujourd’hui, de nombreuses entreprises adoptent des stratégies de développement axées sur les API, dans lesquelles les équipes de développement créent des applications en tant que réseau de services fournis via des API.

Maintenir des API optimisées est critique pour une approche axée sur les API, c’est pourquoi les développeurs choisissent souvent d’intégrer des pratiques de test d’API plus tôt dans le cycle de vie. Cette approche proactive, connue sous le nom de « shift left », aide les équipes à trouver et à résoudre les problèmes plus tôt, à éviter les erreurs coûteuses et les retards de projet, et à optimiser l’ensemble du processus de développement.

Il convient toutefois de noter que les tests d’API peuvent continuer même après le déploiement. Les tests post-production (ou tests shift-right) offrent aux entreprises une approche complémentaire qui, lorsqu’elle est utilisée avec des stratégies shift-left, peut intégrer une boucle de commentaires continus dans DevOps et les pipelines CI/CD.

Au-delà de contribuer à créer des API plus stables et plus fiables, les tests d’API offrent aux entreprises des avantages significatifs. Il permet d’améliorer la qualité des applications logicielles d’entreprise, de minimiser les coûts de développement, d’accélérer la livraison des logiciels, etc.