Qu’est-ce que l’intégration des API ?

L’intégration des API fait référence à l’utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) pour exposer les flux d’intégration et connecter les applications logicielles d’entreprise, les systèmes et les workflows afin d’échanger des données et des services.
Une API est un ensemble de règles ou de protocoles qui permettent aux applications logicielles de communiquer entre elles pour échanger des données, des caractéristiques et des fonctionnalités. Les API peuvent être utilisées pour des intégrations simples, telles que permettre à une boutique de commerce électronique de communiquer avec un système de paiement tel que PayPal, ou permettre à un blog d’extraire et d’intégrer des publications à partir d’un réseau social.
Dans un système d’entreprise, les API peuvent être utilisées pour intégrer des plateformes, des systèmes et des workflows plus importants et plus conséquents, tels que l’échange de données en temps réel entre différentes bases de données d’entreprise ou la connexion d’applications indépendantes pour créer des processus métier automatisés.
Les intégrations point à point traditionnelles, qui consistent à connecter des systèmes ou des applications directement via un codage personnalisé, nécessitent un travail de configuration et de maintenance considérable. Ils ne conviennent souvent pas à de nombreux environnements modernes qui reposent sur des centaines ou des milliers d’applications réparties sur des architectures informatiques distribuées.
L’intégration des API offre une solution plus efficace. Grâce à l’intégration des API, les entreprises peuvent utiliser des API pour exposer les flux d’Intégration et intégrer les applications, plateformes et les systèmes où qu’ils se trouvent, ce qui est crucial dans les environnements informatiques modernes.
L’intégration des API sous-tend des outils d’intégration importants tels que les solutions de plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) et joue un rôle essentiel dans la modernisation et la transformation numérique des architectures informatiques des entreprises. La modernisation nécessite une approche flexible, capable de prendre en charge les systèmes nouveaux et existants. L’intégration des API propose cette approche en permettant aux organisations de moderniser l’interface avec tous les systèmes d’entreprise.
La modernisation ne se fait pas du jour au lendemain. Et pendant qu’une entreprise s’efforce de moderniser différentes parties de son environnement (informatique) afin de stimuler l’innovation, elle doit être en mesure d’intégrer les données, les services et les processus provenant de systèmes nouveaux et existants dans l’ensemble de l’environnement informatique. L’intégration des API permet de dissocier l’interface d’Intégration de l’application elle-même, permettant ainsi aux entreprises d’innover et de rester agiles sans attendre que les systèmes eux-mêmes soient entièrement modernisés.
L’intégration des API et la gestion des API sont des disciplines distinctes, mais complémentaires, avec des objectifs et des approches différents. De solides pratiques de gestion des API peuvent faciliter l’intégration des API.
L’intégration des API concerne l’utilisation d’API pour exposer les flux d’intégration et connecter les applications, les systèmes d’entreprise, les processus et les données.
La gestion des API est un ensemble plus large de pratiques et d’outils qui aborde les API comme une classe d’actif à part entière et couvre la gestion du cycle de vie complet des API. Il s’agit du processus évolutif permettant de créer, de publier et de gérer des API, c’est-à-dire de les partager, de contrôler les accès, de suivre leur utilisation et d’appliquer des politiques de sécurité, dans un environnement d’entreprise et multicloud.
Une gestion des API réussie permet aux organisations de mieux contrôler leurs API. Cela renforce et rationalise la documentation, la sécurité des API et la découverte d’API, aide les entreprises à éviter le chaos et la redondance des infrastructures, et favorise la rentabilité des API. Dans l’ensemble, cela permet de créer de meilleures API et de permettre aux entreprises de mieux comprendre quelles API existent et comment elles peuvent être utilisées, ce qui facilite l’intégration des API.
Une pratique efficace de gestion des API peut permettre aux organisations d’exploiter pleinement les intégrations d’API et de réutiliser les composants et les actifs de données lorsque cela est possible. Si des API existantes peuvent être utilisées pour invoquer des intégrations, les entreprises peuvent éviter d’avoir à créer des API personnalisées.
L’intégration des API aide les entreprises à obtenir plusieurs résultats cruciaux :
La valeur des outils d’intelligence artificielle (IA) repose fortement sur l’accès de l’IA aux données. Les données cloisonnées dans différents services d’une entreprise, ou les données obsolètes ou incohérentes, limitent le potentiel des outils d’IA. L’intégration de sources de données et d’applications pour créer des jeux de données complets aide les entreprises à affiner les modèles d’IA et à en tirer des informations plus robustes.
La responsabilité de l’innovation ne se limite pas aux équipes informatiques. Les développeurs de logiciels, les équipes opérationnelles et les technologues citoyens sont de plus en plus indépendants et invités à stimuler l’innovation par le biais de tâches d’intégration.
Au fur et à mesure que les équipes moins spécialisées effectuent un plus grand nombre de tâches d’intégration, le risque de prolifération, d’inefficacité et de sécurité ou de gouvernance augmente. L’intégration des API et les solutions iPaaS contribuent à la démocratisation des données et permettent au personnel non informatique d’effectuer des tâches d’intégration (à l’aide d’outils low code et no-code) tout en minimisant les risques.
De nombreuses entreprises ont des systèmes et des processus sur site existants (contenant de nombreuses données précieuses) à la base de leur architecture informatique, qui n’est pas facile à remplacer. Cependant, ces systèmes n’ont pas été conçus pour interagir avec les applications et les automatisations modernes basées sur l’IA. L’intégration des API aide les entreprises à prolonger la durée de vie de systèmes traditionnels qui auraient autrement du mal à utiliser des architectures en temps réel.
Plutôt que de s’appuyer sur des correctifs qui augmentent souvent la complexité et le coût, l’intégration des API offre une solution qui permet aux entreprises de connecter les systèmes centraux et les processus métier dépendants, avec de nouvelles technologies.
L’intégration des API permet aux organisations de connecter de nouveaux services et applications avec la gestion de la relation client (CRM), la planification des ressources de l’entreprise (ERP) et d’autres systèmes. Ces systèmes sont souvent déployés dans différents environnements avec des systèmes de gestion variés et le succès de tous les systèmes dépend de la synchronisation des données entre eux.
Par exemple, une organisation peut disposer de systèmes ERP et de gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) sur site qui doivent échanger des données avec une solution CRM SaaS (logiciel en tant que service) telle que Salesforce et une application de support client hébergée dans le cloud. L’intégration des API permet de faire le lien entre ces différents systèmes.
Les API sont utilisées de nombreuses façons pour appeler des intégrations. En voici quelques exemples :
Les entreprises s’appuient sur l’intégration des API pour rationaliser et automatiser leurs workflows sur les systèmes logiciels d’entreprise. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser des API pour intégrer un logiciel métier qui suit les niveaux de stocks avec un logiciel qui suit les commandes entrantes, le but étant de rendre les données essentielles plus visibles pour les parties prenantes.
Les API sont couramment utilisées pour intégrer les logiciels CRM à d’autres systèmes d’entreprise, tels que les outils ERP. L’intégration des API permet aux entreprises de synchroniser ces outils afin que les données puissent déplacer entre eux, créant ainsi une source unique de données cohérentes et précises.
Les entreprises utilisent des API pour s’intégrer dans divers environnements de cloud computing et sur site. Les Intégrations de services cloud permettent le transfert de données entre les environnements et les sites, aidant les organisations à créer des workflows plus précieux et à briser les silos de données.
Les utilisateurs rencontrent ce type d’intégration (souvent sans le savoir) dans les environnements professionnels et non professionnels. Les applications telles que Slack utilisent des API pour intégrer d’autres logiciels métier que les employés utilisent pour collaborer dans la plateforme.
Par exemple, les utilisateurs peuvent intégrer à l’application de messagerie un programme de partage de fichiers basé sur le cloud, qui permet de télécharger et de partager des fichiers sans quitter l’application. Grâce à cette intégration, les employés ne doivent pas quitter l’application de messagerie pour travailler sur d’autres aspects du processus d’entreprise.
Les API peuvent être catégorisées par cas d’utilisation : API de données, API de système d’exploitation, API distantes et les API web. Aujourd’hui, la plupart des API sont des API Web.
Une API web est un type d’API distante (c’est-à-dire que l’API utilise des protocoles pour manipuler des ressources externes) qui expose les données et les fonctionnalités d’une application sur Internet à l’aide du protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Les API ouvertes sont des interfaces de programmation d’application open source auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via le protocole HTTP. Également appelées API publiques, elles disposent de points de terminaison d’API et de formats de requête et de réponse définis.
Les API partenaires connectent des partenaires commerciaux stratégiques. En règle générale, les développeurs accèdent à ces API en libre-service via un portail développeur API public. Ils doivent néanmoins suivre un processus d’intégration et obtenir des informations de connexion pour accéder aux API partenaires.
Les API internes, ou privées, restent masquées aux utilisateurs externes. Ces API privées ne sont pas disponibles pour les utilisateurs extérieurs à l’entreprise. Les organisations les utilisent plutôt pour améliorer la productivité et la communication entre les différentes équipes de développement internes.
Les API composites combinent plusieurs API de données ou de services. Elles permettent aux programmeurs d’accéder à plusieurs points de terminaisons en un seul appel. Les API composites sont utiles dans l’architecture de microservices où l’exécution d’une tâche unique peut nécessiter des informations provenant de plusieurs sources.
Dans le langage de la programmation, un « protocole » est un système de règles qui déterminent les paramètres du fonctionnement d’un programme ou d’une application particuliers. Les protocoles, styles et langages d’API courants sont les suivants :
Une API REST (également appelée « API RESTful » ou « API Web RESTful ») est une API conforme aux principes de conception du style architectural REST (« Representational State Transfer »). Les API REST sont couramment utilisées pour les intégrations.
Les API REST utilisent des requêtes HTTP telles que GET, PUT, HEAD et DELETE pour interagir avec les ressources. REST présente les données sous forme de ressources, chaque ressource étant représentée par un URI unique. Les clients demandent une ressource en fournissant son URI.
Les API REST sont des API sans état : elles n’enregistrent pas les données client entre les requêtes. Il est possible de créer des API RESTful avec des protocoles SOAP, mais les spécialistes considèrent généralement ces deux normes comme des spécifications concurrentes.
SOAP est une spécification de protocole de messagerie légère basée sur XML qui permet aux points de terminaison d’envoyer et de recevoir des données via plusieurs protocoles de communication, notamment SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) et HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Le protocole SOAP est indépendant, ce qui permet aux API SOAP de partager des informations entre des applications ou des composants logiciels exécutés dans différents environnements ou écrits dans différents langages.
L’appel de procédure à distance (RPC) est un protocole qui fournit le paradigme de communication de haut niveau utilisé dans le système d’exploitation. Le RPC suppose l’existence d’un protocole de transport de bas niveau, tel que le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ou le protocole UDP (User Datagram Protocol), pour le transport des données de message entre les programmes qui communiquent.
Le RPC met en œuvre un système logique de communication client-serveur conçu spécifiquement pour soutenir les applications réseau. Le protocole RPC permet aux utilisateurs d’utiliser des procédures distantes comme s’il s’agissait de procédures locales.
Le protocole XML-RPC s’appuie sur un format XML spécifique pour transférer des données. XML-RPC est plus ancien que SOAP, mais il est plus simple et relativement léger dans la mesure où il utilise une bande passante minime.
Comme le protocole XML-RPC, JSON-RPC est un appel de procédure à distance, qui utilise le format JSON (JavaScript Object Notation) et non XML. JSON est un format léger conçu pour l’échange de données, dont l’analyse est simple, et qui utilise des paires nom-valeur et des listes ordonnées. Comme JSON utilise des structures de données universelles, ce format peut être utilisé avec n’importe quel langage de programmation.
gRPC est un cadre RPC open source hautes performances initialement développé par Google. gRPC utilise le protocole réseau HTTP/2 et le format de données Protocol Buffers. Il est couramment utilisé pour connecter les services d’une architecture de microservices.
Les API WebSocket permettent une communication bidirectionnelle entre le client et le serveur. Ce type d’API ne nécessite pas de nouvelle connexion à chaque communication : une fois la connexion établie, elle permet un échange continu. Cela fait des API WebSocket une option idéale pour la communication en temps réel.
GraphQL est un langage de requête open source et un environnement d’exécution côté serveur qui spécifie comment les clients doivent interagir avec les API. GraphQL permet aux utilisateurs d’effectuer des requêtes API en quelques lignes seulement, sans avoir à accéder à des points de terminaison complexes avec de nombreux paramètres. Cette capacité peut faciliter la génération de requêtes API et la réponse à ces dernières, en particulier pour les requêtes plus complexes ou spécifiques qui ciblent plusieurs ressources.
Les entreprises utilisent souvent des plateformes d’intégration des API, parfois appelées middleware, pour gérer les Intégrations dans des environnements de plus en plus distribués. Les solutions iPaaS sont l’une de ces plateformes.
Les plateformes iPaaS fournissent une interface unifiée où les entreprises peuvent gérer les Intégrations. Cette interface centralisée permet de réduire le chaos, de promouvoir l’intégration et l’efficacité des API, et de démocratiser l’accès dans les écosystèmes technologiques complexes, permettant ainsi à un plus large éventail d’utilisateurs d’exécuter des tâches d’intégration.
Les plateformes iPaaS utilisent souvent des outils tels que des connecteurs préconfigurés, des modèles et des outils low code ou no code pour réduire le besoin de codage personnalisé. L’iPaaS et d’autres plateformes d’Intégration permettent de réduire les opérations chronophages et les erreurs et de simplifier l’intégration à l’échelle de l’entreprise.
Les fonctionnalités principales des plateformes d’intégration sont les suivantes :
Les solutions d’Intégration des API les plus efficaces prennent en charge un large éventail de modèles d’Intégration, notamment :
Les principales solutions connectent les applications et les services, les événements (synchrones et asynchrones) et les ensembles de données dans tous les cas d’utilisation.
L’abstraction via les API est particulièrement importante dans les architectures modernes pour deux raisons principales :
Pour ce faire, les API REST sont couramment utilisées pour les échanges synchrones et les API Async sont utilisées pour les points de terminaison asynchrones (tels que les Kafka). Cette approche crée une couche abstraite pour tous les points d’intégration.
Les architectures modernes sont complexes et distribuées, et il est important que les intégrations soient exécutées là où elles offrent les meilleures performances et une plus grande valeur de sécurité. Les plateformes d’Intégration des API prennent en charge les modèles de déploiement hybrides et permettent l’Intégration partout où les données résident.
Les plateformes d’intégration des API peuvent faciliter l’exécution des flux d’Intégration dans les systèmes SaaS gérés par les fournisseurs, les systèmes sur site et dans les comptes cloud des clients. Ils offrent également la flexibilité nécessaire pour ajuster les flux d’intégration à mesure que les systèmes sont modernisés.
Étant donné que davantage d’employés sont responsables des tâches d’intégration (telles que la création de services composites à l’aide d’API) dans les entreprises modernes, il est important que les intégrations soient accessibles à un large éventail d’utilisateurs. Les outils en libre-service et no-code qu’offrent les principales plateformes d’intégration des API aident les experts des technologies d’entreprise et les autres utilisateurs à connecter leurs applications SaaS avec d’autres systèmes d’entreprise.
L’intégration des API permet aux entreprises de :
L’intégration des API permet de connecter des systèmes, des services et des applications hébergés dans différents environnements. Lorsque ces systèmes peuvent échanger des données automatiquement et en temps réel, ils permettent aux équipes de créer des automatisations de processus plus larges qui intègrent diverses applications et workflows, où qu’ils se trouvent.
L’abstraction offerte par l’intégration des API permet aux entreprises d’incorporer les systèmes centraux (et les données précieuses qu’ils contiennent) dans des workflows modernes, sans avoir à attendre que l’ensemble du système soit modernisé.
Les API sont utilisées pour créer des architectures modulaires, dans lesquelles les services peuvent être ajoutés ou supprimés plus facilement. Ces architectures sont plus flexibles que les autres modèles et permettent aux entreprises d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services sans avoir à modifier en profondeur l’architecture sous-jacente. Les API peuvent également être réutilisées dans différentes applications.
Une architecture axée sur les API conçue dans un souci de flexibilité, en utilisant des API conçues dans un format standard et sans dépendances codées en dur, par exemple, peut aider les entreprises à être plus évolutives et à mieux les positionner pour répondre à l’évolution des tendances du marché ou des initiatives commerciales.
Pour que le machine learning et d’autres outils d’IA soient optimises, ils doivent avoir accès à un grand volume de données. Plus les données sont complètes et à jour, plus l’IA peut produire des informations précises et utiles. L’intégration des API aide les organisations à connecter les données de l’entreprise et leur permet de tirer le meilleur parti de l’application des outils d’IA.
Sans Intégration, les données peuvent finir par être cloisonnées entre différentes applications ou unités commerciales, ce qui crée une expérience compliquée et souvent chronophage pour les parties prenantes qui ont besoin d’accéder à ces données. L’intégration des API est utilisée pour unifier les jeux de données et faciliter l’échange de données en temps réel entre les systèmes d’entreprise.
