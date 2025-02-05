Qu’est-ce que l’intégration des API ?

Une API est un ensemble de règles ou de protocoles qui permettent aux applications logicielles de communiquer entre elles pour échanger des données, des caractéristiques et des fonctionnalités. Les API peuvent être utilisées pour des intégrations simples, telles que permettre à une boutique de commerce électronique de communiquer avec un système de paiement tel que PayPal, ou permettre à un blog d’extraire et d’intégrer des publications à partir d’un réseau social.

Dans un système d’entreprise, les API peuvent être utilisées pour intégrer des plateformes, des systèmes et des workflows plus importants et plus conséquents, tels que l’échange de données en temps réel entre différentes bases de données d’entreprise ou la connexion d’applications indépendantes pour créer des processus métier automatisés.

Les intégrations point à point traditionnelles, qui consistent à connecter des systèmes ou des applications directement via un codage personnalisé, nécessitent un travail de configuration et de maintenance considérable. Ils ne conviennent souvent pas à de nombreux environnements modernes qui reposent sur des centaines ou des milliers d’applications réparties sur des architectures informatiques distribuées.

L’intégration des API offre une solution plus efficace. Grâce à l’intégration des API, les entreprises peuvent utiliser des API pour exposer les flux d’Intégration et intégrer les applications, plateformes et les systèmes où qu’ils se trouvent, ce qui est crucial dans les environnements informatiques modernes.