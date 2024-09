Qu'est-ce que GraphQL ?

Depuis la transition de GraphQL vers la GraphQL Foundation, les développeurs ont créé des implémentations pour divers langages de programmation, notamment JavaScript, Python, Ruby et PHP, entre autres. De plus, les API GraphQL ont été adoptées par de nombreuses entreprises, comme Github, Pinterest, Paypal, Shopify, Airbnb et d’autres1, permettant à davantage de clients de rationaliser les spécifications de données, de réduire la transmission de données réseau excessive ou inadéquate, et d’améliorer les capacités globales de récupération des données.

De plus, les entreprises et les développeurs militent en faveur d’une fédération ouverte des architectures GraphQL. Dans son itération actuelle, la fédération GraphQL utilise des services GraphQL distincts et les agrège en une seule API GraphQL, qui sert de point d’entrée à toutes les données back-end sous-jacentes et facilite la récupération de données via requête unique. Malheureusement, l’implémentation de la fédération est réservée à un fournisseur unique.

En réponse à cela, IBM défend la fédération démocratisée, qui facilite l’agrégation de données à partir des API GraphQL et non GraphQL, sans se limiter à une agrégation exclusive à GraphQL.2