Sept enseignements clés sur les tendances GraphQL

GraphQL est devenu une technologie clé dans le domaine des API, avec un nombre croissant d’entreprises qui adoptent cette nouvelle structure d’API au sein de leurs écosystèmes. GraphQL est souvent considéré comme une alternative aux API REST (YouTube), qui existent depuis longtemps. Comparé aux API REST (ou à d’autres spécifications API traditionnelles), GraphQL offre plus de flexibilité aux consommateurs d’API (comme les développeurs d’applications) et offre de nombreux avantages, ainsi que quelques nouveaux défis pour le développement et la livraison d’API.

J’ai récemment assisté à GraphQLConf 2023, la conférence GraphQL à San Francisco où des experts et des utilisateurs de GraphQL du monde entier se sont réunis pour discuter de l’avenir de la technologie. Cette toute première conférence GraphQLConf a été organisée par la Fondation GraphQL, fièrement sponsorisée par IBM. Je vais mettre en lumière sept enseignements clés sur les tendances de GraphQL pour les années à venir, sur la base des enseignements tirés de l’événement.