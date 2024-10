GraphQL Federation, qu'est-ce que c'est ?

Avant la fédération, l'une des principales méthodes pour combiner plusieurs schémas GraphQL était le « stitching de schéma », où différents schémas et résolveurs sont combinés manuellement. Les développeurs devaient définir la manière dont les schémas étaient fusionnés et comment les données étaient intégrées. La complexité et le caractère sujet aux erreurs du stitching de schéma en ont fait une solution difficile pour unifier les schémas GraphQL.

Apollo Federation, développé par les ingénieurs derrière Apollo, une implémentation GraphQL, est une solution conçue pour simplifier les processus de stitching de schéma. Apollo Federation utilise les mots-clés « key », « external », « requires » et « extends » pour établir des connexions entre les types répartis dans différents services. La passerelle Apollo, associée aux nouvelles fonctionnalités de référencement croisé, permet aux développeurs de construire un graphe de données cohérent sans avoir recours à une logique de stitching complexe.

Apollo GraphQL Federation était un concept innovant au-delà des simples outils et bibliothèques. Il s'agissait d'un système spécifié par son architecture et les règles de communication entre les services pour former un graphe distribué. En définissant une spécification système, Apollo GraphQL Federation a permis d'établir une norme pour la construction d'API GraphQL fédérées, favorisant ainsi l'adoption de ces principes par d'autres implémentations et outils.

GraphQL Federation a évolué considérablement depuis son introduction. La fédération gérée est une solution qui simplifie la collecte d'indicateurs et automatise les mises à jour de la passerelle en cas de modifications des sous-graphes, évitant ainsi les interventions manuelles et les temps d'arrêt.

Federation 21 est une innovation qui a apporté des améliorations significatives en simplifiant la fusion de schémas entre services, l'exécution de requêtes, en augmentant la modularité pour un meilleur contrôle de la composition de schémas et en améliorant la visibilité des erreurs pour un suivi et un débogage plus efficaces.