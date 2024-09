Le secteur bancaire s’est considérablement transformé au cours des dernières décennies. Les banques se rendent compte qu’elles doivent passer d’une approche centrée sur le produit à une approche centrée sur le client, en plaçant l’expérience client au premier plan de l’expérience bancaire.

La transformation numérique dans le secteur bancaire ne consiste plus à passer d’un monde traditionnel à un monde numérique. Les points de contact des particuliers et des entreprises augmentant rapidement, les banques doivent se concentrer sur l’amélioration des parcours client, de l’engagement et des interactions avec les clients, seul moyen d’augmenter leur chiffre d’affaires.

Exemple concret : l’adoption généralisée par l’Inde de l’interface de paiement unifiée (UPI), qui peut être attribuée au rôle central que jouent les API. UPI, un système de paiement en temps réel, a révolutionné la manière dont les transactions financières sont effectuées dans tout le pays. Les API ont permis aux entreprises et aux développeurs d’intégrer sans peine l’UPI dans leurs applications et leurs services, ce qui en a généralisé l’utilisation. Qu’il s’agisse de permettre les paiements mobiles et en ligne ou de faciliter les transactions des commerçants et les paiements récurrents, les API UPI ont contribué à la mise en place d’un écosystème dans lequel les particuliers et les entreprises peuvent accéder facilement à la commodité de l’UPI et l’appliquer, ce qui a transformé le paysage des paiements numériques en Inde.

Les API jouent également un rôle déterminant en permettant aux banques de proposer des solutions et des services financiers personnalisés, adaptés aux besoins uniques des entreprises. Grâce à l’intégration de l’API, les entreprises clientes bénéficient d’un accès direct à un large éventail de services bancaires, allant des informations de compte en temps réel aux outils d’exécution de paiements et de gestion de trésorerie. Cet accès rationalisé améliore l’expérience client globale en réduisant les processus manuels et en améliorant l’efficacité. De plus, en collaborant avec des développeurs tiers et des partenaires fintech par l’intermédiaire d’API, les banques peuvent innover en continu et élargir leurs offres de services, grâce à quoi elles sont en bonne position pour répondre aux demandes financières à la fois dynamiques et évolutives de leur clientèle d’entreprises.

Axis Bank, la troisième plus grande banque du secteur privé en Inde, s’est au cours des trois dernières décennies forgé une solide réputation de banque de nouvelle génération focalisée sur le client. Les API font partie intégrante de la banque Axis depuis des années, car elles permettent l’automatisation des activités, l’évolutivité et une accélération du déploiement des services innovants. La banque s’est principalement concentrée sur les services bancaires aux consommateurs et les services bancaires transactionnels, le but étant de développer et d’intégrer des API pour ses clients (particuliers et entreprises) qui utilisent plusieurs canaux bancaires.

Axis Bank était à la recherche d’une solution de gestion d’API robuste, sécurisée et évolutive, qui offrirait à ses clients une expérience bancaire exceptionnelle. Elle souhaitait une solution qui faciliterait la collaboration avec les sociétés fintech de nouvelle génération tout en maintenant les niveaux élevés de sécurité, de fiabilité et d’efficacité qui ont fait la réputation de la banque.