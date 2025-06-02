Qu’est-ce que les tests unitaires ?

Les tests unitaires sont une méthode de développement axée sur les tests (TDD) qui permet d’évaluer les logiciels en accordant une attention particulière à un composant ou à une unité de code, soit le plus petit incrément possible.
Les tests unitaires consistent à isoler les unités afin que leur fonctionnalité puisse être confirmée avant de les unités intégrer à d’autres parties de l’application.
Un framework de tests unitaires offre à la fois des avantages immédiats et à long terme. À court terme, les tests unitaires accélèrent le processus de développement grâce à leur automatisation. Sur le long terme, les tests unitaires permettent de réaliser des économies sur les coûts de personnel en réduisant le débogage nécessaire plus tard dans le cycle de développement logiciel (SDLC), au moment où ces coûts peuvent considérablement augmenter.
En effet, les tests unitaires améliorent la qualité du code et, de ce fait, limitent les opérations de débogage nécessaires. Les tests unitaires contribuent à la détection préventive et vigilante des erreurs, qui intervient beaucoup plus tôt dans le processus de développement. En ciblant des unités individuelles, les testeurs peuvent se concentrer sur les « unités d’exécution », c’est-à-dire les éléments de code individuels ou les lignes de code évalués.
Le résultat est la création d’une base de code plus solide où les modifications de code sont définies et effectuées de manière sécurisée et plus tôt lors des tests logiciels, remplaçant ainsi le code ancien obsolète qui pourrait rester.
Parmi tous les types de tests, les tests unitaires peuvent être considérés comme le parfait exemple des pratiques «shift-left ». L’objectif des méthodes de test shift-left est de déplacer certaines parties des tests logiciels plus tôt dans le SDLC, selon une chronologie de projet planifiée qui se déroule séquentiellement de gauche à droite.
De cette manière, si un testeur modifie les plus petites parties du code source, il travaille au niveau le plus élémentaire du projet, le plaçant tout à gauche de la chronologie. En fait, les tests unitaires peuvent être tellement décalés vers la gauche qu’ils interviennent avant même que la phase d’ingénierie logicielle ne commence véritablement. L’un des aspects des tests unitaires est qu’ils poussent les développeurs de logiciels à envisager les problèmes unitaires potentiels et à les résoudre mentalement dès les premières phases de conception.
Dans le domaine des tests logiciels, il existe plusieurs types de tests qui semblent partager certaines propriétés et fonctionnalités.
Par exemple, les tests unitaires et les tests simples peuvent facilement être confondus. Leur signification est proche dans leur formulation, d’autant que les tests unitaires sont axés sur de simples morceaux de code. Mais si les tests unitaires se limitent à tester des éléments de base du code, les tests simples, malgré leur nom, peuvent être considérablement plus étendus et complexes.
Des tests simples peuvent aussi être utilisés à diverses fins, telles que l’integration testing (pour voir dans quelle mesure les composants fonctionnent ensemble). Des tests simples peuvent même être utilisés pour effectuer des tests de bout en bout (pour évaluer les performances totales du système). La principale différence réside dans l’environnement de test de chacun d’entre eux. Les tests unitaires visent à tester le code de manière isolée, tandis que les tests simples peuvent ou non le faire.
Heureusement, cette ambiguïté est bien moindre avec les autres types de tests. Par exemple, les tests d’acceptation, qui analysent l’ensemble d’un système logiciel et la manière dont il semble répondre aux attentes de l’entreprise et aux besoins des utilisateurs. Les tests d’acceptation ont lieu à un stade avancé du cycle de développement logiciel, juste après les tests de régression (qui garantissent que les modifications de code n’entraînent pas d’erreurs dans les fonctionnalités) et avant le déploiement du système.
En général, la différence la plus importante entre les tests unitaires et les autres types de tests est leur position dans le SDLC. Les tests unitaires doivent avoir lieu dès le début du cycle de vie. L’autre différence majeure est la vérification du code de manière isolée.
Les tests unitaires comportent cinq étapes largement reconnues, qui doivent être traitées de manière séquentielle.
Ici, le testeur choisit le code de test unitaire à analyser, qui peut être une fonction, une classe ou une méthode.
Le choix suivant concerne le type de test à implémenter, qu’il s’agisse de tests manuels ou de tests unitaires automatisés via l’un des nombreux frameworks possibles.
En préparation de tests unitaires réel, le testeur doit s’assurer que l’environnement de test répond à toutes les exigences de leur exécution, y compris les données de test, les dépendances et les objets fictifs. Il est essentiel d’utiliser un environnement de développement intégré (IDE) à ce stade.
L’IDE est une application logicielle qui peut être considérée comme une sorte de couteau suisse polyvalent, contenant tous les outils nécessaires pour écrire, construire, tester et déboguer du code. Les IDE facilitent la création et l’exécution de tests unitaires.
Le testeur sélectionne un framework et écrit les scénarios de test à utiliser. Pendant le développement et l’exécution des tests, un compilateur convertit les tests écrits en langage de programmation en code exécutable. Après avoir effectué les scénarios de test, le testeur confirme les résultats du test.
Reste une dernière étape : si l’un des scénarios de test échoue, le testeur doit déboguer le code et confirmer sa cause racine, puis corriger le problème. Enfin, le testeur doit exécuter à nouveau des tests unitaires pour s’assurer que tous les bugs dans le code ont été corrigés.
Lorsque les développeurs écrivent et exécutent des tests, ils disposent de différents outils de test en fonction de leurs besoins spécifiques :
Les tests unitaires représentent une approche pratique et approfondie des tests, comme l’illustrent ces stratégies de test.
Il est important de veiller à ce que le plus grand nombre possible de parties critiques du code soient testées et évaluées. Il n’est pas toujours possible de tester 100 % du code, mais vous devez tout de même viser un pourcentage raisonnablement élevé de couverture de test, par exemple entre 70 et 80 %. La fréquence des tests doit également être augmentée pour soutenir des tests constants.
Les simulations et stubs sont essentiels pour isoler correctement les environnements de test. Les simulations peuvent être considérées comme des doubles de test qui permettent aux testeurs d’examiner le comportement probable des objets de manière plus isolée. Les stubs permettent aux testeurs de voir comment un double de test isolé interagirait avec des dépendances externes telles que les composants.
L’utilisation de pipelines d’intégration/de livraison continue (CI/CD) est essentielle au processus de test, car ils automatisent les fonctions de test. En exécutant des pipelines CI/CD, des tests unitaires automatisés sont exécutés chaque fois que des modifications de code sont apportées.
Les cas limites reflètent des modèles d’utilisation extrêmes qui se produisent aux limites ou aux paramètres de fonctionnement d’une unité. C’est pourquoi les cas limites sont utiles pour identifier des erreurs qui pourraient ne pas être immédiatement visibles autrement. Parmi ces erreurs, citons l’accès à un tableau hors limites, lorsqu’un index utilisé pour l’énumération dépasse la valeur autorisée pour cet index. Dans ce cas, il est souvent nécessaire de refactoriser le code, c’est-à-dire de le restructurer tout en conservant les fonctionnalités existantes.
