Qu’est-ce que les tests unitaires ?

Les tests unitaires consistent à isoler les unités afin que leur fonctionnalité puisse être confirmée avant de les unités intégrer à d’autres parties de l’application.

Un framework de tests unitaires offre à la fois des avantages immédiats et à long terme. À court terme, les tests unitaires accélèrent le processus de développement grâce à leur automatisation. Sur le long terme, les tests unitaires permettent de réaliser des économies sur les coûts de personnel en réduisant le débogage nécessaire plus tard dans le cycle de développement logiciel (SDLC), au moment où ces coûts peuvent considérablement augmenter.

En effet, les tests unitaires améliorent la qualité du code et, de ce fait, limitent les opérations de débogage nécessaires. Les tests unitaires contribuent à la détection préventive et vigilante des erreurs, qui intervient beaucoup plus tôt dans le processus de développement. En ciblant des unités individuelles, les testeurs peuvent se concentrer sur les « unités d’exécution », c’est-à-dire les éléments de code individuels ou les lignes de code évalués.

Le résultat est la création d’une base de code plus solide où les modifications de code sont définies et effectuées de manière sécurisée et plus tôt lors des tests logiciels, remplaçant ainsi le code ancien obsolète qui pourrait rester.

Parmi tous les types de tests, les tests unitaires peuvent être considérés comme le parfait exemple des pratiques «shift-left ». L’objectif des méthodes de test shift-left est de déplacer certaines parties des tests logiciels plus tôt dans le SDLC, selon une chronologie de projet planifiée qui se déroule séquentiellement de gauche à droite.

De cette manière, si un testeur modifie les plus petites parties du code source, il travaille au niveau le plus élémentaire du projet, le plaçant tout à gauche de la chronologie. En fait, les tests unitaires peuvent être tellement décalés vers la gauche qu’ils interviennent avant même que la phase d’ingénierie logicielle ne commence véritablement. L’un des aspects des tests unitaires est qu’ils poussent les développeurs de logiciels à envisager les problèmes unitaires potentiels et à les résoudre mentalement dès les premières phases de conception.