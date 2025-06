Que votre entreprise ait besoin d’une évaluation et de mesures correctives en front-end ou en back-end, l’integration testing offre les moyens d’évaluer le succès des connexions qui sont désormais d’une importance vitale, le but étant que les entreprises puissent fonctionner avec une efficacité et une rentabilité maximales.

Comme mentionné précédemment, il existe un nombre considérable de méthodes d’integration testing, car les créateurs de logiciels s’efforcent d’identifier et de développer une méthode d’integration testing pour tous les besoins possibles et toutes les configurations pertinentes. Et cela fonctionne, car la plupart des sociétés de développement de logiciels comprennent la nécessité de tels tests. Selon certaines estimations, environ 70 % des entreprises engagées dans des travaux DevOps utilisent déjà une forme ou une autre d’integration testing.

Quel est l’outil d’integration testing le plus adapté à votre entreprise ? Grâce à cette marketplace ouverte, vous pourrez probablement trouver celui qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise. Pour comprendre exactement quels sont ces besoins, nous vous suggérons de méditer un autre dicton célèbre : « Connais-toi toi-même ». Cela reste un conseil utile, même dans un monde postmoderne.