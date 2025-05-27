En développement logiciel, il existe de nombreux types de tests logiciels. Chacun aborde la tâche selon une approche légèrement différente. Le functional testing correspond étroitement au concept d'expérience utilisateur et se concentre sur une question essentielle : les fonctionnalités du logiciel fonctionnent-elles comme prévu et conformément aux exigences spécifiées ?

La qualité des logiciels est souvent évaluée sous différents angles dans le cadre du cycle de vie de développement des logiciels. En ce qui concerne le functional testing, les testeurs doivent valider les fonctionnalités de base et confirmer que les fonctions du logiciel supportent adéquatement les exigences métier. L'exécution des tests permet aux équipes DevOps de comparer les résultats réels des tests avec les résultats attendus.

Les tests constituent une partie essentielle du processus de développement, et le functional testing offre aux équipes d'assurance qualité la possibilité d'effectuer une sorte de contrôle qualité en amont, leur donnant ainsi une vision claire du fonctionnement probable des workflows au moment de leur lancement officiel.