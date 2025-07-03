Qu’est-ce que le développement piloté par les tests (TDD) ?

Les développeurs écrivent suffisamment de code pour passer chaque test, puis le test et le code sont affinés avant de passer à un nouveau test, puis à une nouvelle fonctionnalité.

Le développement piloté par les tests oblige essentiellement les développeurs à ralentir, à valider et à affiner leur code dans des cycles de rétroaction plus courts. Bien que cela ne soit pas obligatoire, les équipes DevOps encouragent les codeurs, qu’ils soient novices ou expérimentés, à utiliser le TDD dans un large éventail de langages de programmation tels que Java, Python, les interfaces de programmation des applications (API) et les applications de programmes.

Ce type de programmation renforce la relation entre le codage, les tests (sous forme de tests unitaires automatisés) et la conception du code. Si le développement piloté par les tests peut augmenter le temps de développement initial, il a été démontré qu’il améliore la fonctionnalité et la souplesse du code et permet généralement de gagner du temps.

En identifiant et en corrigeant immédiatement les erreurs, les développeurs qui emploient le TDD peuvent éviter que de petits problèmes ne grandissent. Le développement piloté par les tests oblige les développeurs à valider et à affiner leur code au fur et à mesure, ce qui rationalise les contrôles de qualité et les corrections finaux.

Il existe d’autres cadres de test, qui consistent par exemple à écrire le code de production avant tous les tests automatisés ou à écrire l’ensemble des tests avant le code de production. Ces méthodes, bien que pas nécessairement inefficaces, ont montré qu’elles augmentaient le temps de débogage nécessaire, en particulier pour les projets plus importants et plus complexes.

Si le développement piloté par les tests est couramment utilisé pour la création de nouveau code de production, il est également souvent employé pour améliorer le débogage de code hérité développé avec des techniques plus anciennes ou différentes.

Le développement piloté par les tests inverse le processus de développement traditionnel en plaçant les tests avant le développement. En tant qu’approche itérative, il améliore la qualité et la lisibilité du code en favorisant des workflows testables qui aboutissent à un code de haute qualité au niveau des unités. Lorsque les développeurs mettent en œuvre des tests unitaires, ils se concentrent sur une petite partie de la logique, telle qu’un algorithme individuel. L’écriture de code spécifiquement destiné à faire passer les tests permet non seulement d’obtenir un code plus propre et plus durable, mais contribue également à améliorer la documentation.