Qu’est-ce que le refactoring de code ?

Martin Fowler a popularisé cette pratique dans son livre « Refactoring », publié pour la première fois en 1999. Le refactoring de code contribue à éliminer les « odeurs de code », que Martin Fowler définit comme « une indication de surface qui correspond généralement à un problème plus profond dans le système ». Il ajoute que les odeurs de code sont « rapides à repérer ou à renifler » et cite les méthodes longues et les classes contenant uniquement des données et aucun comportement comme cas d’odeurs de code.

Parmi les exemples de refactoring de code, citons la correction des erreurs de formatage, le changement de nom des variables non descriptives, la suppression des fonctions dupliquées ou inutilisées et la décomposition des méthodes longues et volumineuses en blocs plus petits et plus faciles à gérer. Ces modifications minimes qui préservent le comportement sont moins susceptibles de casser le code ou d’introduire des erreurs, mais leur effet progressif peut contribuer à optimiser les performances des logiciels.