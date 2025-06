Qu’est-ce que la dette technique ?

La dette technique se manifeste de multiples façons, qu’il s’agisse de solutions de contournement hâtives ou de défauts d’architecture profondément ancrés. C’est Ward Cunningham, ingénieur logiciel et auteur1, qui a introduit le concept en le comparant à une dette financière, dont l’accumulation d’intérêts au fil du temps rend plus difficile le remboursement. Plus tard, l’expert en développement logiciel Martin Fowler a affiné l’idée grâce à son quadrant2 qui classe la dette technique en 4 types :

Téméraire ou prudent : la dette a-t-elle été contractée délibérément, ou s’agit-il d’une mauvaise décision ?

la dette a-t-elle été contractée délibérément, ou s’agit-il d’une mauvaise décision ? Délibéré ou involontaire : l’équipe savait-elle qu’elle s’endettait, ou était-ce involontaire ?

Au-delà de cette classification, la dette prend de nombreuses formes dans le développement logiciel.

La dette d’architecture survient lorsque la fondation d’un système manque d’évolutivité, de flexibilité ou de maintenabilité. Les systèmes hérités, les architectures monolithiques et les composants étroitement couplés compliquent les mises à jour et augmentent l’effort de développement.

La dette de code est la conséquence d’un développement précipité, de pratiques de codage incohérentes et d’une mauvaise documentation. Lorsque les programmeurs prennent des raccourcis (duplication de la logique, utilisation de noms de variables peu clairs ou non-respect des normes sectorielles), le montant de la dette technique augmente et la maintenance devient fastidieuse.

La dette d’infrastructure et de DevOps s’accumule lorsque des processus de déploiement obsolètes et des pipelines CI/CD inefficaces entravent l’automatisation et l’évolutivité. Sans une planification adéquate de l’infrastructure, les équipes peinent à intégrer les interfaces de programmation d’application (API), à mettre à jour des dépendances et à garantir la rentabilité des environnements cloud.

La dette de processus, qui s’explique par une mauvaise collaboration, des workflows peu clairs et un manque de documentation, retarde la mise à disposition des fonctionnalités et augmente les défis d’intégration. Les entreprises peu regardantes des méthodologies agiles et des principes Scrum peinent souvent à gérer les retards, à assurer le suivi et à résoudre efficacement les problèmes.

La dette de sécurité survient lorsque les équipes rognent sur le chiffrement, l’authentification ou encore la correction des vulnérabilités, exposant les logiciels aux cybermenaces et au risque de non-conformité. L’absence de tests de sécurité automatisés alourdit la charge de travail et complique la tâche de protéger les systèmes.