L’IA ne se contente pas de simplifier le codage. Elle le rend aussi plus amusant.

L’IA générative change la façon de faire des films, de faire du marketing et de jouer. Alors que les médias se focalisent principalement sur ce que l’IA générative peut apporter à la transformation numérique, à la création de contenu et à la productivité, on accorde moins d’attention à la manière dont elle peut rendre l’écriture de code plus satisfaisante, voire amusante.

Les assistants de codage basés sur l’IA générative permettent non seulement aux ingénieurs logiciels de faire leur travail plus rapidement, mais ils améliorent également la satisfaction et l’engagement des développeurs. Les développeurs utilisent l’IA générative pour écrire du code standard et définir le formatage de base, ce qui leur permet de consacrer plus de temps aux aspects créatifs du travail, tels que la résolution de problèmes, la création d’une nouvelle logique et la conception de systèmes uniques. Ces tâches créatives de plus haut niveau sont souvent celles auxquelles les codeurs aiment se consacrer.

Une étude de McKinsey a révélé que les développeurs utilisant des outils d’IA générative étaient au moins deux fois plus susceptibles de signaler qu’ils étaient satisfaits en général, épanouis et qu’ils étaient concentrés et productifs au travail.

Prenons l’exemple d’un développeur que l’on aurait chargé de créer une nouvelle application web pour une plateforme de commerce électronique. Le développeur doit concevoir une expérience utilisateur et implémenter des fonctionnalités telles qu’un moteur de recommandation et une tarification dynamique. Cependant, avant même de pouvoir commencer à travailler sur les éléments intéressants de la conception, le développeur a une montagne de tâches fastidieuses à accomplir.

Il doit configurer le back-end, ce qui nécessite de rédiger le même code standard que celui qu’il a déjà écrit des dizaines de fois auparavant, d’exécuter des initialisations, de définir des routes de base et de configurer des middlewares. Aucun de ces éléments n’est propre au projet, mais chacun est nécessaire à l’application. Une fois le travail de base terminé, il faut établir une connexion à la base de données dont les pilotes doivent être configurés avec des schémas pour les produits, les clients et les commandes, sans oublier de nombreuses autres tâches n’ayant aucun rapport avec le codage et le développement.

Si le développeur peut être impatient d’en arriver aux fonctionnalités de base qui rendront la plateforme unique et agréable pour les utilisateurs, tout ce travail répétitif occupe déjà une bonne partie du calendrier du projet. Bien évidemment, ce socle est indispensable, mais la productivité des développeurs peut ralentir, car ce travail de routine tient de la corvée par rapport aux aspects plus créatifs du codage.