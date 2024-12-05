Que sont les applications essentielles ?

Les applications qui ont un impact direct sur la capacité d'une entreprise à maintenir la continuité de ses activités, à stocker ses données en toute sécurité ou à permettre la communication entre ses employés et ses clients doivent être considérées comme essentielles. Voici un aperçu plus détaillé de chacune de ces caractéristiques et de la manière dont elles s'appliquent dans différents scénarios.

Continuité d'activité : la défaillance d'une application essentielle doit constituer un risque grave pour les processus métier mis en place par une entreprise. Parmi les exemples courants de l’impact que cela pourrait avoir sur une entreprise, citons les temps d’arrêt importants, l’impact négatif sur la sécurité des clients ou des employés et l’interruption de la productivité.

Stockage de données : de nombreuses entreprises, en particulier celles qui opèrent dans des secteurs où elles doivent stocker des données clients sensibles, qualifient leurs centres de données comme essentiels. Lorsqu’un centre de données est piraté, les informations clients peuvent être compromises, ce qui peut entraîner une fraude financière et nuire à la réputation1.

Dépendance de l'utilisateur : la plupart des applications essentielles sont largement utilisées par les employés, par les clients ou par une combinaison des deux. Lorsqu'une application essentielle à la mission, telle qu'une application de messagerie cloud comme Slack ou iMessage, est défaillante, les processus opérationnels normaux sont perturbés et peuvent ne pas être rétablis avant plusieurs jours.