Lorsque nous parlons de tests de systèmes, nous rencontrons naturellement le sujet des dépendances, qui sont des relations qui existent entre les cas de test. Dans de telles situations, le résultat d'un cas de test peut dépendre partiellement ou entièrement des résultats d'autres cas de test. Les dépendances peuvent également concerner la fonctionnalité, les environnements de test ou les politiques de sécurité, et peuvent même avoir un impact sur l'ensemble du processus de test mis en place par une entreprise.

Les méthodologies de test des systèmes ne permettent pas d'examiner en détail leur fonctionnement interne (rappelons qu'il s'agit d'une forme de test boîte noire), mais elles permettent de déterminer si une application particulière fonctionne correctement. L'idée était de tester le système afin de détecter les lacunes, les erreurs ou les exigences manquantes, car cela détermine la fonctionnalité globale de l'application logicielle.

Les tests système sont généralement effectués après l'integration testing, mais avant les tests d'acceptation, afin de garantir que tous les composants fonctionnent correctement ensemble. Comme nous le verrons, ils englobent souvent à la fois les aspects fonctionnels et non fonctionnels du système. Parce qu'ils reposent à la fois sur des domaines strictement fonctionnels et non fonctionnels, ils couvrent des aspects aussi vastes que l'intuitivité, la sécurité et les performances.

L'un des principaux objectifs des tests de système est de vérifier que le langage de codage d'un logiciel peut être traduit en un programme utilisable. Cependant, l'objectif principal des tests de systèmes est de s'assurer que le logiciel évalué répond aux exigences professionnelles des utilisateurs qui s'en serviront.

Le processus de test est censé refléter le même environnement de production que celui qui sera utilisé, afin de garantir que le logiciel fonctionne comme il se doit malgré l'évolution des conditions réelles. De même, les données de test sont créées pour imiter des données et des situations réelles. Une fois les tests effectués, les défauts du logiciel peuvent être localisés et corrigés.