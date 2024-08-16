Qu’est-ce que le no-code ?

Publication : 16 août 2024
Contributeurs : Tasmiha Khan, Michael Goodwin
Le no-code est une approche de développement logiciel qui permet aux utilisateurs de créer des applications et d’automatiser les processus métier sans écrire de code.
Il utilise des interfaces visuelles et des outils de type « glisser-déposer » qui permettent aux utilisateurs non techniques de créer des logiciels fonctionnels avec peu ou pas de connaissances en programmation.
La puissance du développement no-code réside dans sa capacité à démocratiser la création de logiciels et à permettre à des utilisateurs professionnels de développer rapidement des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Prenons l’exemple d’une équipe marketing qui cherche à créer une application d’enquête auprès des clients. En utilisant une plateforme no-code, ils peuvent assembler l’application en quelques heures au lieu de plusieurs semaines en glissant et déposant des modules tels que des champs de questions, des boutons et des outils de collecte de données sur un canevas visuel.
Les plateformes no-code utilisent des interfaces, des workflows visuels et des composants prédéfinis par « glisser-déposer » qui permettent aux utilisateurs non techniques (également appelés développeurs citoyens ou spécialistes des technologies d’entreprise) de concevoir, de créer, de tester et de lancer des solutions personnalisées sans faire appel aux services informatiques.
Cette approche rapide du développement d’applications accélère le prototypage et le déploiement des applications, permettant aux entreprises de tester les idées et d’implémenter des solutions dans des délais très courts. Elle permet de répondre rapidement aux besoins du marché, réduit les coûts de développement et la charge pesant sur les équipes informatiques et elle libère les ressources techniques pour des projets plus complexes. Les entreprises peuvent ainsi innover plus rapidement et s’adapter plus efficacement à l’évolution de la demande.
Le développement no-code transforme l’environnement technologique en mettant les outils de développement entre les mains des utilisateurs professionnels dont les compétences techniques sont limitées. L’analyste Gartner prévoit que 70 % des nouvelles applications seront développées avec des technologies low code/no-code d’ici 2025, contre moins de 25 % en 2020 (lien externe à ibm.com).
Ce changement favorise une culture de l’innovation à tous les niveaux du marketing aux opérations. Au moment où les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour numériser les workflows et automatiser les processus, les plateformes no-code offrent une solution évolutive et rentable. Ces outils aident les responsables d’entreprise à atteindre leurs objectifs de transformation numérique sans avoir besoin d’une expertise approfondie en codage ou de ressources techniques supplémentaires.
Le développement no-code trouve ses origines dans les outils de programmation visuelle et les langages de programmation de quatrième génération (4GL) des années 1980 et 1990. Dans sa version moderne, le mouvement no-code a vraiment gagné du terrain à la fin des années 2000, stimulé par les avancées du cloud computing et de la conception de l’interface utilisateur.
Le début des années 2010 a vu l’introduction des créateurs d’applications visuelles, qui ont jeté les bases du paysage no-code d’aujourd’hui. Au fil de la décennie, une multitude d’outils spécialisés no-code sont apparus, répondant à des besoins divers, allant de la création de sites Web à l’automatisation des processus métier. Le milieu des années 2010 a apporté des améliorations significatives aux interfaces par glisser-déposer et aux composants prédéfinis, rendant ces plateformes de plus en plus accessibles aux utilisateurs non techniques.
La généralisation du no-code a accéléré l’évolution de ces plateformes, les rendant plus puissantes et plus polyvalentes que jamais. Elles peuvent ainsi innover plus rapidement et plus efficacement, favoriser la transformation numérique dans divers secteurs, sans avoir à s’appuyer uniquement sur une expertise traditionnelle dans le domaine du codage.
Les plateformes no-code révolutionnent le développement de logiciels en faisant abstraction des langages de codage, de la logique et de la syntaxe et en permettant aux utilisateurs non techniques de créer des applications grâce à des interfaces intuitives par glisser-déposer. Le terme « no-code » est un peu impropre dans la mesure où les interfaces et les composants avec lesquels les utilisateurs interagissent sur les plateformes no-code sont construits avec des lignes de code.
La différence, c’est que l’utilisateur n’a pas à écrire le code, il est pré-intégré à la plateforme. Les utilisateurs conçoivent plutôt des applications en disposant des éléments visuels tels que des formulaires, des listes et des boutons sur un canevas. Ces actions génèrent automatiquement le code nécessaire, en gérant le stockage, la récupération et le traitement des données en coulisse.
Cette abstraction permet aux utilisateurs de se concentrer sur les fonctionnalités et le design tandis que la plateforme convertit leurs configurations en code fonctionnel. Le traitement des données est rationalisé grâce à des modèles de données structurés et à des connecteurs prédéfinis, facilitant ainsi une intégration transparente avec les systèmes tiers et les API.
Le déploiement est simplifié grâce à des options en un clic, ce qui permet de lancer rapidement les applications sans configurations complexes. Les plateformes gèrent le provisionnement, la mise à l’échelle et les mises à jour des serveurs, tout en garantissant la sécurité et la mise à jour des applications.
Alors que les plateformes no-code continuent d’évoluer et d’offrir des fonctionnalités plus avancées, leur principal atout réside dans le fait qu’elles permettent aux utilisateurs non techniques de créer des applications et des workflows relativement simples sans codage.
Les outils no-code complètent le développement logiciel traditionnel au lieu de le remplacer. Bien que certains puissent gérer des tâches plus complexes, les solutions de développement classique ou low code sont souvent supérieures et nécessaires pour des solutions plus sophistiquées.
Selon un rapport (lien externe à ibm.com) réalisé par le cabinet McKinsey, les organisations qui adoptent des plateformes low code et no-code pour responsabiliser les développeurs citoyens affichent des scores d’innovation 33 % plus élevés que les entreprises qui se situent dans le quartile inférieur. Cet impact significatif est dû à plusieurs fonctions principales du développement no-code :
Les plateformes no-code offrent des outils de conception d’applications visuels intuitifs pour un développement d’applications efficace. Les plateformes no-code fournissent une bibliothèque complète de composants prédéfinis, tels que des formulaires, des boutons et des tables de données, qui permettent un assemblage rapide d’applications fonctionnelles et esthétiques.
Les plateformes no-code offrent de puissants outils d’automatisation des workflows qui rationalisent les opérations métier. Ces outils permettent aux organisations d’automatiser les tâches et processus répétitifs, réduisant ainsi les erreurs manuelles et améliorant l’efficacité. Grâce à des interfaces intuitives de type glisser-déposer, les entreprises peuvent facilement créer des workflows automatisés pour des fonctions telles que les processus d’approbation, les notifications et les affectations de tâches. Ces automatisations permettent de rationaliser les opérations, de réduire les erreurs manuelles et d’améliorer l’efficacité globale.
Les plateformes no-code fournissent des outils pour créer des tableaux de bord personnalisés et des rapports interactifs. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de concevoir des tableaux de bord analytiques en quelques clics, en exploitant des données provenant de diverses sources pour visualiser les indicateurs de performance et suivre les indicateurs clés de performance (KPI). Cela simplifie l’analyse des données, permettant aux organisations de prendre des décisions fondées sur les données de manière rapide et efficace.
Les plateformes no-code offrent une prise en charge des API et des capacités d’intégration tierce, ce qui permet des connexions transparentes avec des systèmes et des services externes. Ces plateformes prennent en charge à la fois l’utilisation et la publication d’API pour faciliter les intégrations internes et externes. Elles disposent de connecteurs pré-créés et des outils API intuitifs, permettant aux utilisateurs de relier leurs applications à des systèmes tels que des bases de données, des plateformes CRM, des passerelles de paiement et d’autres logiciels.
Les plateformes no-code destinées aux entreprises intègrent l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) à leurs offres, permettant ainsi aux entreprises d’exploiter ces technologies sans expertise spécifique. Les capacités AI/ML donnent accès à de puissantes fonctionnalités telles que l’analyse prédictive, le traitement automatique du langage naturel, la classification des données et la personnalisation du contexte.
Les outils d’IA/ML intégrés peuvent aider les entreprises à découvrir des modèles cachés, des tendances prévisionnelles et à optimiser automatiquement leurs opérations. Cette intégration améliore l’analyse des données en allant au-delà de la simple description des événements passés pour prédire les résultats futurs et mettre en évidence des processus exploitables. Elle permet aux organisations de faire des prévisions et de prendre des décisions plus intelligentes, fondées sur les données, et de tirer parti des informations fournies par l’IA et le ML.
Les plateformes low code et no-code ont des fonctionnalités communes qui visent à accélérer le processus de développement. Elles utilisent des interfaces visuelles, des composants prédéfinis et une fonctionnalité de glisser-déposer, ce qui permet aux utilisateurs de créer des applications de manière rapide et efficace.
Bien que les plateformes no-code et low code visent toutes deux à simplifier le développement d’applications, elles ciblent différents groupes d’utilisateurs. D’une manière générale, les plateformes no-code sont conçues pour les utilisateurs professionnels non techniques. Elles leur permettent de créer des applications sans aucune connaissance en codage.
Certains développeurs citoyens ont certainement les capacités pour travailler sur des plateformes low code. Mais ces plateformes s’adressent essentiellement aux développeurs et utilisateurs professionnels plus férus de technologie qui ont des compétences en programmation et qui souhaitent profiter de la vitesse et de l’efficacité offertes par les solutions low code.
Les plateformes de développement low code fournissent un environnement de développement visuel qui réduit la quantité de codage manuel requise, tout en permettant aux développeurs d’accéder au code sous-jacent et de le modifier en cas de besoin. Cette capacité offre davantage de flexibilité et d’options de personnalisation, rendant les outils low code adaptés aux applications plus complexes qui nécessitent des personnalisations spécifiques. En revanche, les plateformes no-code, bien que plus limitées en termes de personnalisation, excellent dans le développement rapide d’applications pour les processus métier les plus courants.
Les plateformes no-code permettent un développement rapide avec des composants plug-and-play, minimisant les erreurs de codage et réduisant les délais de mise sur le marché. Les plateformes low code nécessitent plus de formation et un certain savoir-faire technique compte tenu de la nécessité d’écrire du code. Cependant, les applications low code peuvent toujours être déployées plus rapidement que les logiciels développés par des méthodes traditionnelles et offrent un meilleur équilibre entre vitesse et personnalisation. Cet équilibre entre vitesse et flexibilité rend les deux approches précieuses dans le développement moderne.
Dans l'environnement technologique des entreprises modernes, ces deux approches coexistent et offrent un éventail de solutions pour les différents besoins de développement. Les entreprises utilisent souvent des solutions no-code pour le prototypage rapide et les applications simples de différents services dans l'entreprise. Elles utilisent des plateformes de développement low code pour les applications plus complexes et évolutives qui nécessitent un certain degré de personnalisation.
Pour une comparaison plus approfondie entre le low code et le no-code, lisez « Low code ou no code : quelle différence ? »
Les plateformes no-code permettent un développement rapide d’applications pour répondre aux divers besoins métier. Voici quelques cas d’utilisation majeurs pour le développement no-code :
Les outils no-code sont inestimables pour créer rapidement des prototypes fonctionnels et des produits minimums viables (MVP). Les startups et les équipes d’innovation peuvent rapidement valider les idées, tester l’adéquation avec le marché et itérer sur les conceptions de produits sans codage approfondi. Ce cycle de développement rapide réduit les délais de mise sur le marché et permet une expérimentation rentable.
Les plateformes no-code offrent de puissantes capacités d’automatisation des workflows, permettant aux utilisateurs de créer, d’optimiser et d’automatiser des processus métier dans différentes fonctions de l’entreprise telles que les RH, les finances et les opérations. En numérisant les processus de back-office internes et les workflows centrés sur le client, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations, offrir des expériences personnalisées, accroître l’efficacité, réduire les erreurs et réaliser d’importantes économies.
Par exemple, les entreprises peuvent utiliser des plateformes no-code pour automatiser l’intégration des employés. Les services RH peuvent mettre en place des workflows dans lesquels les nouvelles recrues remplissent des formulaires numériques qui sont automatiquement transmis aux services concernés pour approbation et traitement. Cela réduit les efforts manuels et accélère le processus d’intégration.
Un autre exemple est la gestion des stocks. Les entreprises de vente au détail peuvent utiliser des plateformes no-code pour automatiser les processus de suivi des stocks et de réapprovisionnement. Lorsque les niveaux de stock diminuent au-delà d’un certain seuil, le système peut automatiquement passer des commandes auprès des fournisseurs, mettre à jour les niveaux de stock et informer le personnel concerné, garantissant ainsi que les produits sont toujours disponibles sans intervention manuelle.
Les plateformes no-code offrent des capacités complètes de gestion des données qui s’intègrent parfaitement aux bases de données et aux systèmes d’entreprise existants. Grâce aux connecteurs préconfigurés et à la possibilité de créer des connecteurs personnalisés, les applications no-code peuvent accéder efficacement aux données de l’entreprise.
Dans le contexte de l’entreprise, les solutions no-code offrent des fonctionnalités telles que la validation des données, la transformation et le stockage sécurisé, préservant l’intégrité des données dans les différents workflows de l’entreprise. En simplifiant la gestion et l’intégration des données, les plateformes no-code aident les utilisateurs à créer des applications sophistiquées et fondées sur les données qui permettent de prendre des décisions éclairées en temps réel en s’appuyant sur des informations. Cela permet d’améliorer l’efficacité et la productivité dans l’ensemble de l’entreprise.
Les solutions no-code sont de plus en plus utilisées pour créer des applications orientées client telles que les applications mobiles, les applications Web front-end et les plateformes en libre-service. Ces outils sont particulièrement populaires parmi les petites entreprises dont les ressources informatiques sont limitées. Ils permettent aux entreprises de déployer et d’itérer rapidement des solutions centrées sur le client, améliorant ainsi l’expérience et l’engagement des utilisateurs.
Des solutions no-code sont utilisées pour créer des chatbots alimentés par l’IA qui gèrent les demandes des clients et fournissent une assistance instantanée. Cela permet de libérer les agents humains pour qu’ils puissent se consacrer à des problèmes plus complexes. Les professionnels de soins de santé peuvent utiliser ces outils pour développer des chatbots qui répondent aux questions courantes des patients, créent des rappels de rendez-vous et offrent des conseils de santé.
Les outils no-code peuvent également automatiser la génération de leads et leur suivi. Par exemple, les équipes marketing peuvent mettre en place des workflows dans lesquels les assistants digitaux assurent automatiquement le suivi des prospects issus des campagnes. Ces automatisations favorisent des réponses rapides et améliorent les taux de conversion.
Les outils no-code offrent de puissantes possibilités d’extraction et de traitement des données à partir de divers documents commerciaux. Les utilisateurs peuvent créer des applications qui automatisent l’extraction d’informations clés à partir de factures, de reçus ou de contrats. Cette automatisation réduit la saisie manuelle des données, améliore la précision et accélère les workflows documentaires.
Les plateformes no-code peuvent rationaliser la gestion de la chaîne d’approvisionnement en automatisant la synchronisation des données entre les plateformes e-commerce et les systèmes back-end. À l’aide d’outils visuels de type glisser-déposer, les entreprises peuvent automatiser les processus de la chaîne d’approvisionnement, comme la création de workflows qui mettent automatiquement à jour les systèmes de gestion des stocks lorsque les commandes sont passées en ligne. Cela permet aux entreprises de maintenir des niveaux de stock, des prix et des informations d’expédition précis sans avoir à saisir manuellement des données. Cela permet d’améliorer l’efficacité et de réduire les erreurs.
L’automatisation des processus métier (BPA) avec les outils logiciels no-code va au-delà de la simple automatisation des tâches et permet de répondre à des processus transversaux plus exigeants. Les organisations peuvent utiliser des outils no-code pour cartographier l’ensemble des workflows, identifier les inefficacités et mettre en œuvre des solutions automatisées dans plusieurs services.
Par exemple, une entreprise peut rationaliser son processus d’ approvisionnement en automatisant les workflows d’approbation et en s’intégrant aux systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) . Cela facilite l’enregistrement et la validation des commandes en temps voulu, contribue à réduire les retards et à améliorer la coordination entre les services.
Un autre exemple est l’automatisation des processus de reporting financier. Les solutions no-code peuvent être utilisées pour consolider, valider et produire des rapports automatiques sur les données provenant de diverses sources. Cela permet de minimiser la charge de travail liée à la saisie manuelle et aux erreurs qui en découlent.
Les plateformes no-code simplifient la conception, le développement et l’automatisation des applications logicielles et des processus d’entreprise. Ces plateformes permettent aux organisations de stimuler l’innovation, d’améliorer leur efficacité et d’accélérer leur transformation numérique. Les principaux avantages du développement no-code sont les suivants :
Les plateformes no-code réduisent considérablement les coûts de développement logiciel en éliminant le besoin d’une expertise traditionnelle en codage. Les entreprises peuvent s’appuyer sur le personnel existant pour créer et modifier certaines applications, minimisant ainsi la dépendance à l’égard des équipes de développement. Grâce à des projets plus courts et des modèles d’abonnement flexibles, les solutions no-code rendent les logiciels personnalisés accessibles aux organisations de toutes tailles.
Les plateformes no-code réduisent la courbe d’apprentissage pour le développement d’applications, ce qui permet aux utilisateurs de devenir rapidement productifs. Cette capacité aide les organisations à améliorer rapidement les compétences des employés existants, à accélérer le lancement des projets et à promouvoir une participation plus large aux initiatives numériques. La réduction du temps de formation favorise une culture d’apprentissage et d’innovation continus au sein de l’entreprise.
Les plateformes no-code réduisent considérablement le temps de développement des applications et aident les entreprises à transformer rapidement les idées en produits fonctionnels. Cette rapidité permet aux entreprises de répondre rapidement aux demandes du marché et de saisir les opportunités. Les organisations peuvent créer des prototypes, tester et lancer des applications en quelques jours ou semaines. Cette agilité est cruciale dans l'environnement numérique actuel, où la vitesse d’innovation peut être un différenciateur clé.
Les plateformes no-code stimulent la productivité de l’organisation en permettant aux utilisateurs non techniques de créer des solutions pour leurs besoins spécifiques sans attendre la disponibilité du service informatique. Cette approche de développement d’applications en libre-service aide les utilisateurs professionnels à automatiser les workflows, à rationaliser les processus et à résoudre rapidement les problèmes.
Les principales plateformes no-code ont la réputation de produire un code cohérent et de haute qualité, conforme aux bonnes pratiques. Un code de haute qualité permet de réduire le risque de bugs et de vulnérabilités de sécurité, nécessite moins de maintenance et de dépannage et peut aider les organisations à réduire la dette technique. Une plateforme no-code robuste peut permettre aux entreprises d’adapter les solutions logicielles à l’évolution des besoins sans se soucier de la dette technique.
Les plateformes no-code modernes offrent une évolutivité et une flexibilité robustes qui permettent aux entreprises d’étendre très progressivement leurs applications à mesure que les besoins augmentent. La capacité de modifier et d’adapter rapidement les applications no-code en réponse à l’évolution des besoins commerciaux rend les solutions no-code efficaces dans les secteurs commerciaux dynamiques.
Bien que les avantages des plateformes de développement no-code soient intéressants pour les entreprises, il est crucial de prendre en compte les inconvénients potentiels et les risques cachés. Ce qui semble être une solution rentable au départ peut ensuite entraîner des complications. Comme pour tout projet de logiciel, il est essentiel d’évaluer le coût total de possession dès le début, y compris ceux qui utilisent des plateformes no-code.
L’essor des plateformes no-code peut involontairement contribuer au shadow IT au sein des organisations. Lorsque des utilisateurs non techniques créent des applications sans supervision informatique, cela peut entraîner un manque de standardisation, des vulnérabilités de sécurité potentielles et des défis en matière d’intégration.
Cette approche décentralisée peut entraîner des silos de données et des expériences utilisateur incohérentes au sein de l’organisation. Il est essentiel de mettre en place une gouvernance appropriée et des politiques claires pour atténuer ces risques tout en profitant des avantages du développement no-code.
Bien que les plateformes no-code offrent des fonctionnalités impressionnantes, elles peuvent ne pas répondre à des besoins très spécifiques ou complexes. Les composants et modèles préconfigurés qui rendent le développement no-code accessible limitent également le degré de personnalisation et d’intégration possible.
Pour les entreprises ayant des processus distincts ou des besoins spécifiques, cette contrainte peut nécessiter des compromis en matière de fonctionnalités ou d’expérience utilisateur. La dépendance à l’égard d’une plateforme no-code spécifique peut également conduire à un enfermement propriétaire, ce qui rend difficile toute migration future vers d’autres systèmes ou plateformes.
Les plateformes no-code peuvent présenter des difficultés pour maintenir des protocoles robustes de sécurité et de gouvernance des données. La facilité de création d’applications peut entraîner une attention insuffisante à la protection des données, aux exigences de conformité et aux contrôles d’accès.
Sans surveillance appropriée, des informations sensibles peuvent être exposées ou mal gérées, ce qui peut entraîner des violations des réglementations ou des violations de données. Les organisations doivent mettre en œuvre des politiques strictes de gouvernance des données et s’assurer que le développement no-code est conforme aux normes générales de sécurité informatique afin d’atténuer ces risques.
