Qu’est-ce que le no-code ?

Il utilise des interfaces visuelles et des outils de type « glisser-déposer » qui permettent aux utilisateurs non techniques de créer des logiciels fonctionnels avec peu ou pas de connaissances en programmation.

La puissance du développement no-code réside dans sa capacité à démocratiser la création de logiciels et à permettre à des utilisateurs professionnels de développer rapidement des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Prenons l’exemple d’une équipe marketing qui cherche à créer une application d’enquête auprès des clients. En utilisant une plateforme no-code, ils peuvent assembler l’application en quelques heures au lieu de plusieurs semaines en glissant et déposant des modules tels que des champs de questions, des boutons et des outils de collecte de données sur un canevas visuel.

Les plateformes no-code utilisent des interfaces, des workflows visuels et des composants prédéfinis par « glisser-déposer » qui permettent aux utilisateurs non techniques (également appelés développeurs citoyens ou spécialistes des technologies d’entreprise) de concevoir, de créer, de tester et de lancer des solutions personnalisées sans faire appel aux services informatiques.

Cette approche rapide du développement d’applications accélère le prototypage et le déploiement des applications, permettant aux entreprises de tester les idées et d’implémenter des solutions dans des délais très courts. Elle permet de répondre rapidement aux besoins du marché, réduit les coûts de développement et la charge pesant sur les équipes informatiques et elle libère les ressources techniques pour des projets plus complexes. Les entreprises peuvent ainsi innover plus rapidement et s’adapter plus efficacement à l’évolution de la demande.

Le développement no-code transforme l’environnement technologique en mettant les outils de développement entre les mains des utilisateurs professionnels dont les compétences techniques sont limitées. L’analyste Gartner prévoit que 70 % des nouvelles applications seront développées avec des technologies low code/no-code d’ici 2025, contre moins de 25 % en 2020 (lien externe à ibm.com).

Ce changement favorise une culture de l’innovation à tous les niveaux du marketing aux opérations. Au moment où les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour numériser les workflows et automatiser les processus, les plateformes no-code offrent une solution évolutive et rentable. Ces outils aident les responsables d’entreprise à atteindre leurs objectifs de transformation numérique sans avoir besoin d’une expertise approfondie en codage ou de ressources techniques supplémentaires.