Qu’est-ce que l’automatisation des processus métier ?

Pour réussir la mise en œuvre de la BPA, il faut tenir compte des besoins, des processus et des objectifs de l’entreprise. Voici quelques conseils pour faire face aux complexités de l’automatisation des processus métier :

Évaluer l’appétit et les besoins en matière d’automatisation : il convient de déterminer l’état de préparation à l’automatisation et de communiquer sur la manière dont ce changement affectera les salariés. L’automatisation doit se concentrer sur les tâches manuelles chronophages ou les processus sujets aux erreurs. De par sa conception, l’automatisation des processus métier transforme les workflows quotidiens. Il est essentiel d’évaluer l’appétit des dirigeants et des salariés pour le changement, car les équipes concernées doivent être sensibilisées et formées pour comprendre la valeur que le nouvel workflow apportera à l’entreprise.



Identifier les processus à automatiser : il s’agit d’analyser les processus de l’entreprise pour identifier les candidats à l’automatisation. Les processus comportant des volumes élevés, des tâches répétitives, des délais urgents et des effectifs importants sont à automatiser. Parmi les exemples les plus courants, citons les notifications par e-mail, le service d’assistance, la migration des données, le traitement des salaires et la facturation.

Portée du projet : la portée du projet d’automatisation dépendra du niveau de maturité de l’entreprise en matière d’automatisation. Les entreprises peu ou pas du tout automatisées devraient automatiser progressivement, en commençant par les processus susceptibles de créer une dynamique. Cela permet de bien gérer les ressources et de se fixer des attentes réalistes.



Impliquer les principales parties prenantes : les parties prenantes impliquées mettront en avant les besoins de l’entreprise et pourront communiquer efficacement autour des priorités, des processus à optimiser, des éléments à éliminer et des processus qu’il serait le plus intéressant d’automatiser. Impliquer tôt les dirigeants permettra de clarifier les besoins de l’entreprise et de définir les objectifs d’automatisation susceptibles d’éliminer les points de friction.



Définir clairement les étapes du processus : chaque processus à automatiser doit faire l’objet d’une documentation qui définit clairement la tâche concernée, les parties impliquées et les délais d’exécution. Une compréhension approfondie du processus actuel est essentielle pour identifier les opportunités d’automatisation et créer des workflows automatisés efficaces.



Fixer des objectifs clairs : il convient de fixer des objectifs clairs et mesurables pour chaque processus ciblé. Parmi les objectifs possibles, citons la réduction des délais de traitement et du taux d’erreur, ou encore l’amélioration du support et de la satisfaction client. Avoir des objectifs précis permet de canaliser les efforts et de mesurer les résultats.



Mesurer et adapter : une approche progressive permet de mesurer les résultats de l’automatisation et de procéder à des ajustements, le cas échéant. La réussite est l’aboutissement d’un effort de longue haleine, et les premiers résultats peuvent s’avérer insatisfaisants. Évaluer régulièrement la performance en fonction des objectifs fixés permettra d’affiner la stratégie d’automatisation.



Former et accompagner les salariés : il est important de consacrer suffisamment de temps à la formation des salariés et de leur accorder un délai d’adaptation. L’entreprise doit veiller à ce que ses effectifs prennent en main les logiciels d’automatisation des processus métier et comprennent les avantages de cette dernière.



Adopter des solutions prêtes à l’emploi : si possible, il est préférable d’utiliser des solutions prêtes à l’emploi pour accélérer la mise en œuvre et réduire les coûts. Il existe des plateformes d’automatisation éprouvées pour bon nombre de processus courants, que vous pourrez personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.



Penser à long terme : adopter la BPA dans une perspective à long terme. Les investissements initiaux en temps et en ressources peuvent s’avérer importants, mais ils vous permettront d’améliorer votre efficacité, de réduire le risque d’erreur et d’assurer votre conformité, ce qui représente un retour sur investissement (ROI) substantiel au fil du temps.



Établir un cadre permet de distinguer les différentes technologies d’automatisation. Ce cadre doit clarifier le rôle de chaque technologie, exclure les offres tendance et préciser comment associer les différents outils pour parvenir à une automatisation complète des processus métier. Grâce à cette approche stratégique, les entreprises sauront évoluer dans le paysage complexe de la BPA et choisir les technologies les plus adaptées à leurs besoins.