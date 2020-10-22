Qu'est-ce que la sécurité de la chaîne d'approvisionnement ?

Beaucoup d'entre nous, acteurs de la chaîne d'approvisionnement, se souviennent des principales violations de données subies par Target et Home Depot à quelques mois d'intervalle en raison de relations avec des tiers. Six ans plus tard, les failles de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement continuent de faire les gros titres, notamment la faille SolarWinds qui a actuellement des répercussions dans l'ensemble du secteur. L'analyse la plus récente estime le coût moyen d'une violation de données à 3,86 millions d'USD, les méga violations (50 millions de fichiers ou plus volés) atteignant 392 millions d'USD. Compte tenu de la recrudescence des attaques contre la chaîne d'approvisionnement en 2020, on ne peut qu'imaginer l'impact de la mise à jour de l'analyse.
Alors, que faudra-t-il pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement ?
Le défi réside en partie dans l’absence de définition fonctionnelle unique de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Il s'agit d'un domaine extrêmement vaste qui englobe tout, des menaces physiques aux cybermenaces, de la protection des transactions à celle des systèmes, et de l'atténuation des risques avec les parties du réseau commercial immédiat à celle des risques découlant des relations avec les tiers, les partenaires et les autres parties. Cependant, il est de plus en plus admis que la sécurité de la chaîne d'approvisionnement nécessite une approche multiforme et coordonnée sur le plan fonctionnel.
Les responsables de la chaîne d'approvisionnement nous font part de leurs préoccupations concernant les cybermenaces. Dans cet article, nous allons donc nous concentrer sur les aspects liés à la cybersécurité afin de protéger la qualité et la livraison des produits et services, ainsi que les données, processus et systèmes associés.
« La sécurité de la chaîne d'approvisionnement est un problème multidisciplinaire qui nécessite une collaboration étroite et une exécution rigoureuse entre les services commerciaux, le service client et les services informatiques, ce qui présente ses propres défis. Les entreprises qui y parviennent commencent par mettre en place une infrastructure informatique et un réseau commercial multi-entreprises sécurisé, puis développent progressivement un accès soigneusement contrôlé et sécurisé à des capacités d'analyse et de visibilité. De là, elles surveillent en permanence chaque niveau afin de détecter tout comportement anormal. »
Marshall Lamb, directeur technique, IBM Sterling
Pourquoi la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est-elle importante ?
Les chaînes d'approvisionnement ont pour objectif de fournir aux clients ce dont ils ont besoin, au bon prix, au bon endroit et au bon moment. Toute perturbation ou tout risque pouvant affecter l'intégrité des produits ou services fournis, la confidentialité des données échangées et l'exhaustivité des transactions associées peut avoir des conséquences néfastes sur le plan opérationnel, financier et en termes d'image de marque. Les violations de données, les attaques par ransomware et les activités malveillantes de la part d'initiés ou de pirates peuvent survenir à n'importe quel niveau de la chaîne d'approvisionnement. Même un incident de sécurité localisé chez un seul fournisseur ou un seul prestataire tiers peut perturber considérablement le processus de « planification, fabrication et livraison ».
« Une chaîne d’approvisionnement est aussi robuste que son entité la plus vulnérable. Le Cyber Resilience Center du port de Los Angeles aidera chaque membre participant de la chaîne d'approvisionnement à mieux se protéger et, par extension, à se protéger mutuellement. »
Wendi Whitmore, vice-présidente, IBM Security X-Force
Atténuer ce risque est un objectif en constante évolution et un défi de plus en plus difficile à relever. Les chaînes d'approvisionnement sont des réseaux mondiaux de plus en plus complexes, composés d'un nombre croissant de partenaires tiers qui ont besoin d'accéder aux données et d'avoir l'assurance de pouvoir contrôler qui les consulte. Aujourd'hui, les nouvelles tensions et contraintes qui pèsent sur le personnel et le budget, ainsi que les changements imprévus et rapides apportés à la stratégie, aux partenaires et à la composition de l'offre et de la demande, ajoutent à la complexité et à l'urgence. Dans le même temps, des clients et des employés plus avertis et plus soucieux de la société exigent de la transparence et de la visibilité sur les produits et services qu'ils achètent ou soutiennent. Chaque point de contact ajoute un élément de risque qui doit être évalué, géré et atténué.
Les 5 principales préoccupations en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement
Les responsables de la chaîne d’approvisionnement du monde entier et de tous les secteurs nous font part des cinq préoccupations suivantes en matière de sécurité de la chaîne d’approvisionnement :
Bonnes pratiques en matière de sécurité de la chaîne d’approvisionnement
La sécurité de la chaîne d'approvisionnement nécessite une approche à multiples facettes. Il n'existe pas de solution miracle, mais les organisations peuvent protéger leurs chaînes d'approvisionnement en combinant plusieurs niveaux de défense. En rendant plus difficile pour les acteurs malveillants de contourner les contrôles de sécurité, les équipes chargées de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement gagnent du temps pour détecter les activités malveillantes et prendre les mesures qui s'imposent. Voici quelques-unes des stratégies les plus importantes mises en œuvre par les organisations pour gérer et atténuer les risques liés à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
La sécurité de la chaîne d'approvisionnement continuera à s'améliorer. À titre d'exemple, certaines solutions commencent à intégrer l'intelligence artificielle afin de détecter de manière proactive les comportements suspects en identifiant les anomalies, les schémas et les tendances qui suggèrent un accès non autorisé. Les solutions basées sur l'intelligence artificielle peuvent envoyer des alertes pour une intervention humaine ou bloquer automatiquement les tentatives.
Comment les entreprises assurent-elles aujourd’hui la sécurité de la chaîne d’approvisionnement ?
IBM Sterling Supply Chain Business Network a établi un nouveau record en matière de transactions commerciales sécurisées en septembre de cette année, soit une augmentation de 29 % par rapport à septembre 2019, et aide les clients du monde entier à reconstruire leurs activités de manière sûre et fiable en dépit de la pandémie mondiale.
Le fournisseur international de services de transfert d'argent Western Union a réalisé plus de 800 000 millions de transactions en 2018 pour des clients particuliers et professionnels de manière rapide, fiable et sécurisée grâce à une infrastructure de transfert de fichiers fiable.
Le détaillant de mode Eileen Fisher a utilisé une plateforme de traitement des commandes omnicanale intelligente pour créer un stock unique pour tous les canaux, ce qui a permis d'améliorer la fiabilité des données de stock, d'assouplir le traitement des commandes et de réduire les coûts d'acquisition de clients.
L'écosystème blockchain Farmer Connect relie de manière transparente les producteurs de café aux consommateurs qu'ils servent, grâce à une plateforme blockchain qui intègre la sécurité du réseau et des données afin de renforcer la confiance, la sécurité et la traçabilité.
Le prestataire de services financiers Rosenthal & Rosenthal a remplacé ses multiples approches en matière de services d'échange de données informatisé (EDI) par un réseau commercial multi-entreprises sécurisé basé sur le cloud, réduisant ainsi ses coûts opérationnels tout en offrant un service réactif et de haute qualité à chaque client.
Le prestataire logistique intégré VLI respecte une multitude de réglementations gouvernementales en matière de conformité et de sécurité, et permet à ses 9 000 employés d'accéder aux systèmes appropriés au moment opportun pour accomplir leurs tâches, grâce à une suite intégrée de solutions de sécurité qui protège son activité et ses actifs et gère l'accès des utilisateurs.
L'un des ports maritimes les plus actifs au monde, le port de Los Angeles, est en train de construire un centre de cyber-résilience unique en son genre, doté d'une suite de solutions de sécurité visant à renforcer la sensibilisation et la préparation de son écosystème logistique afin de répondre aux cybermenaces susceptibles de perturber le flux de marchandises.
Solutions pour sécuriser votre chaîne d'approvisionnement
