Pour améliorer la continuité des activités, Western Union a décidé d’élaborer une nouvelle configuration de reprise après incident active/active qui s’appuie sur la technologie IBM Sterling Global Mailbox. La nouvelle solution fonctionnera dans le centre de données existant de l’environnement de production de l’entreprise et dans un nouveau centre de données à la pointe de la technologie pour la reprise après sinistre.

Mme Gillespie explique : « Nous utilisons IBM B2B Integrator comme passerelle de fichiers depuis près d’une décennie, et nous sommes toujours aussi satisfaits de nos solutions IBM. Notre équipe chargée de la sécurité des informations apprécie particulièrement les capacités de validation et d’authentification dans le proxy sécurisé, et bon nombre de nos plus grands clients utilisent également Connect:Direct. Et surtout, IBM B2B Integrator permet à notre équipe restreinte (qui ne comprend que deux personnes) de gérer un réseau de trading de niveau entreprise avec un minimum d’efforts manuels.

« En améliorant notre infrastructure d’intégration B2B existante avec Sterling Global Mailbox, nous nous sommes aperçus que nous pouvions créer une configuration de centre de données active/active à faible latence, avec des données de transfert de fichiers synchronisées en temps réel entre nos sites de production et de reprise après incident. »

Lorsque le nouveau site de reprise après incident de Western Union sera terminé, Sterling Global Mailbox répliquera de manière synchrone les données de transfert de fichiers entre les centres de données de production et de reprise après incident, ce qui permettra un basculement rapide entre les deux entités. Comme auparavant, les serveurs de périmètre desserviront le trafic entrant et sortant sur les deux sites, et IBM Secure Proxy créera une zone démilitarisée entre Internet et les applications du réseau interne de l’entreprise.

Mme Gillespie commente : « Notre relation avec IBM, qui remonte à plusieurs années, peut être qualifiée d’excellente. Nous nous réunissons tous les mois et discutons à cette occasion de tous les problèmes techniques qui surviennent. Il est par ailleurs très rassurant de savoir qu’il suffit d’un appel téléphonique ou d’un e-mail pour bénéficier des conseils d’un expert. »