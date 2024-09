IBM Sterling Secure Proxy protège votre réseau sécurisé en empêchant toute connectivité directe entre les partenaires externes et les serveurs internes. Il permet de sécuriser votre réseau et vos échanges de données à la périphérie du réseau afin que vos échanges de fichiers MFT et vos transactions B2B soient sûrs. En tant que proxy DMZ (zone démilitarisée), Secure Proxy utilise une authentification multi-facteur, les interruptions de session SSL, la fermeture des failles du pare-feu du trafic entrant, l’inspection des protocoles et d’autres contrôles pour assurer la sécurité de votre zone de confiance.