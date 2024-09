IBM Sterling B2B Integrator aide les entreprises à intégrer l’ensemble de leurs processus B2B et EDI complexes dans leurs communautés partenaires sous la forme d’une passerelle unique. Il fournit une plateforme flexible, sur site ou via un cloud hybride, qui prend en charge la transformation des données et la plupart des protocoles de communication. Il sécurise votre réseau B2B et vos données, fournit un support certifié des conteneurs et assure une haute disponibilité pour les opérations grâce à IBM Sterling Global Mailbox. B2B Integrator vous permet de réduire les coûts en procédant à une consolidation sur une plateforme unique et en automatisant les processus B2B de toutes les entreprises, tout en assurant la gouvernance, le respect des normes et la visibilité de ces processus.