Rien n'est plus satisfaisant que d'ouvrir une bouteille d'eau fraîche par une chaude journée d'été. Depuis plus de 50 ans, Niagara Bottling joue un rôle clé dans la production, le conditionnement et la livraison d'eau en bouteille aux États-Unis.

Paul Gonzalez, administrateur principal de bases de données chez Niagara Bottling, LLC., commence : « Nous offrons nos services à un large éventail de clients, qu'il s'agisse de détaillants en ligne, de grandes surfaces, de commerces de proximité ou d'organisations gouvernementales. L'un des facteurs clés de notre succès est notre capacité à prendre en charge la fabrication, le remplissage et le conditionnement de l'eau en bouteille en fonction des besoins uniques de chaque client, et à livrer les produits finis là où ils doivent l'être, dans les délais impartis et de manière rentable. »

Il poursuit : « Au cours des dix dernières années, nous avons connu une croissance régulière. Plus récemment, une grande partie de notre croissance est le résultat de notre passage à la fabrication en sous-traitance - un modèle d'entreprise qui nous permet de prendre en charge le processus de fabrication de bout en bout pour certains des producteurs de boissons les plus connus du pays, jusqu'à l'expédition directe des lots à leurs clients. »

Pour orchestrer efficacement les processus de sa chaîne d'approvisionnement, Niagara Bottling s'appuie depuis de nombreuses années sur une passerelle d'intégration des partenaires commerciaux basée sur IBM Sterling B2B Integrator et protégée par un sous-réseau de zone démilitarisée (DMZ) basé sur IBM Sterling Secure Proxy.

Michelle Chen, spécialiste EDI chez Niagara Bottling LLC., commente : « Nous avons conclu des accords de niveau de service (SLA) très stricts avec nos clients, et si nous ne sommes pas en mesure de les respecter, nous risquons des retards dans le traitement des commandes et une augmentation des coûts opérationnels. Avec l'augmentation de nos volumes EDI, il devenait de plus en plus difficile d'atteindre le niveau de disponibilité dont nous avions besoin pour respecter nos accords de niveau de service. »

Gonzalez ajoute : « Nous pensons que l'EDI doit être identique au câblage électrique de vos murs ou à la plomberie de votre sol : vous n'avez pas besoin d'y penser, cela fonctionne tout simplement. Pour offrir à nos clients un temps de fonctionnement apparent de 100 %, nous avons décidé de passer à une configuration de haute disponibilité avec IBM Sterling B2B Integrator. »