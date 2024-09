Sortez du mode réactif de lutte contre l’incendie. Traitez les problèmes de manière proactive et respectez vos engagements en matière de SLA en toute confiance. IBM Sterling Control Center Monitor surveille les événements critiques dans votre infrastructure B2B et de transfert de fichier géré (MFT) pour améliorer les opérations, le service client et la gouvernance B2B. Il applique des règles pour alerter les audiences clés en cas de problème avec un serveur, un processus ou un transfert. Les tableaux de bord exploitables sont personnalisés pour différents types d’utilisateurs.