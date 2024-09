Comme Sterling [Data Exchange] peut gérer la complexité de différents formats de données, nous pouvons être sûrs que nous respectons ce que nous proposons au client. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH Lorsque le comportement du client change, nous avons besoin de notre plateforme technologique [IBM Sterling Order Management] pour réagir. Une architecture souple nous permet de nous adapter et de savoir où nous investissons notre temps. Ope Bakare Vice President and Chief Enterprise Architect Hudson Bay/Saks Fifth Avenue Lire le cas d'utilisation de la Baie d'Hudson Notre mission consiste à créer une expérience personnelle et nous avons mis en place de vastes changements de plateforme avec IBM... qui permettent d'être beaucoup plus individualisés, localisés et d'interagir à travers les canaux et les marchés. Jim Cruickshank Vice President of Digital Development and Retail Technology Pandora Lire le communiqué de presse Pandora et IBM Pour moi, les gens sont plus importants que le logo IBM. Ils le reconnaissent. Ils le comprennent. Et c'est ce qui a fait notre succès. George Mulle Senior Global IT Director C.H. Guenther & Son LLC IBM nous offre les solides fonctionnalités d'intégration B2B dont nous avons besoin pour assurer la fluidité de millions de fichiers chaque mois, ainsi que l'évolutivité, la flexibilité et la disponibilité dont nous avons besoin pour poursuivre notre croissance internationale. Ove Kolstad Technical Lead Manager for Managed File Transfer Nets