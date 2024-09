Depuis le transfert de ses workloads EDI essentielles à la mission vers la plateforme IBM Sterling gérée par Coliance, Brother International Europe continue de renforcer l’efficacité de ses processus d’intégration de partenaires commerciaux. Récemment, l’entreprise a demandé à Coliance d’optimiser son environnement EDI en mettant hors service son réseau à valeur ajoutée (VAN). Le projet a été réalisé en un temps record et a permis de réaliser d’énormes économies.

M. Fuchs se rappelle : « Pour éviter toute interruption de nos services EDI, nous avons imposé à Coliance un délai de seulement six mois pour intégrer les 135 fournisseurs à la nouvelle plateforme, et ils ont réussi. Sans la technologie Coliance et IBM, le projet aurait pu prendre deux à trois ans. Au lieu de cela, nous avons respecté les délais et réalisé plusieurs millions d’euros d’économies. »

Brother International Europe utilise les informations EDI de Coliance pour démontrer ses performances conformément à des accords de niveau de service rigoureux avec ses distributeurs. En combinant les données disponibles sur la plateforme IBM avec les processus d’auto-évaluation de l’entreprise, Brother International Europe peut fournir des preuves claires et fiables pour répondre aux questions et résoudre les litiges.

« Grâce à IBM Sterling, Coliance peut indiquer quand les commandes ont été passées et si les bons articles en stock ont été demandés, explique M. Fuchs. En cas de commandes manquées ou incorrectes, cela nous évite d’être pénalisés notamment en termes de coûts. »

Grâce à la technologie IBM Sterling, Coliance aide Brother International Europe à gérer de façon fluide des milliers de transactions EDI chaque mois, même en période de perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, l’entreprise peut réagir rapidement aux défis et aux opportunités, améliorant ainsi son avantage concurrentiel.

M. Fuchs conclut : « La combinaison de l’expertise de Coliance et de la technologie IBM Sterling nous aide à nous assurer que nous pouvons dépasser les attentes de nos clients quelle que soit l’interaction. Par exemple, lorsque la pandémie a perturbé notre chaîne d’approvisionnement, un contrôle précis de l’EDI nous a donné les informations et l’agilité nécessaires pour surmonter ce défi. Notre chaîne d’approvisionnement est essentielle pour les activités de Brother International Europe, et avec Coliance et IBM, nous savons que nos processus EDI sont entre de bonnes mains. »