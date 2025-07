IBM Sterling Global Mailbox 6.0 aide les entreprises à répondre aux exigences en matière d’opérations hautement disponibles et de redondance grâce à une solution de stockage de données robuste et fiable, disponible sur des sites géographiquement distribués et capable de prendre en charge les communications actives-actives pour la résilience aux interruptions et la reprise après sinistre en temps quasi réel.

Disponible pour IBM Sterling B2B Integrator et IBM Sterling File Gateway, et compatible avec IBM Sterling Control Center.