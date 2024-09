Dans le cadre de la procédure de chargement et de déchargement du fret, les chauffeurs de camion et les opérateurs ferroviaires devaient se connecter à plusieurs reprises aux systèmes pour accéder aux rapports et aux transactions, ce qui ralentissait le processus et nuisait à la productivité. Malgré l’importance des équipes informatiques et des équipes de développement de l’entreprise, il n’y avait aucun moyen de suivre les utilisateurs privilégiés qui accédaient aux serveurs VLI. Le processus d’intégration des nouveaux employés et l’octroi de leur accès aux systèmes et aux applications prenaient des semaines, car tout était traité manuellement. Et l’entreprise s’appuyait également sur des processus papier fastidieux pour gérer les cycles de vie des utilisateurs et exécuter d’autres contrôles liés à l’accès des utilisateurs.

Lorsque Thiago Galvão a rejoint l’entreprise en 2018, il a immédiatement reconnu la nécessité d’adopter des solutions de gestion des identités et des accès (IAM). « Nous n'avions aucun système de gestion des identités avant », dit-il. « J’ai fait une évaluation et j’ai expliqué les risques au conseil d’administration, et à quel point il était important d’avoir un système en place pour contrôler l’accès des utilisateurs. »