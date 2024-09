IBM Security Directory Suite est une plateforme d’identité standardisée et évolutive qui simplifie la gestion des identités et des répertoires. Directory Suite permet de réduire les silos d’identité en formant une source unique faisant autorité. Cette identité unifiée permet un déploiement plus rapide et plus agile des applications, et améliore l’expérience utilisateur. Directory Suite capture également des informations sur les utilisateurs à des fins d’audit et de rapports de conformité.