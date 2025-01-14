Qu’est-ce que la gestion de produit ?

La gestion de produit est à la fois un poste et une fonction mis en œuvre par les chefs de produit qui mettent l’accent sur l’expérience utilisateur et les exigences du marché. Il s’agit d’une fonction qui nécessite à la fois une expérience commerciale, une expérience de gestion et une expérience technique. Contrairement aux chefs de projet qui définissent les workflows pour la création d’un produit, les chefs de produit donnent la priorité à la vision et à la stratégie globale pour un produit donné.



Les gestionnaires de produit sont présents dans tous les secteurs et supervisent les produits matériels en fabrication, ainsi que le développement de logiciels et d’applications.

Dans l’élaboration d’une stratégie produit, les chefs de produit collaborent avec des équipes multidisciplinaires composées de gestionnaires, d’analystes, de concepteurs d’expérience utilisateur, de développeurs, de spécialistes du marketing et de commerciaux. Une stratégie de gestion produit comprend la réalisation d’études de marché, la création d’une feuille de route produit, la coordination des équipes de développement et des autres parties prenantes concernées, ainsi que l’intégration des commentaires des clients par le biais de mises à jour de produits.

Les gestionnaires de produit se concentrent sur l’expérience client et considèrent les commentaires positifs des utilisateurs comme un indicateur clé du succès d’un produit.