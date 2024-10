Bien que chaque organisation puisse adopter des modèles légèrement différents, et qu'il n'existe pas de stratégie universelle garantissant la commercialisation réussie d'une idée, il existe sept étapes communes dans le processus de développement de produit.

En règle générale, ces étapes doivent être exécutées par une équipe de développement dédiée ou dans le cadre d'un partenariat avec une société de conseil spécialisée dans le développement de produits. L'objectif est de systématiser le processus de développement, depuis la phase de brainstorming jusqu'au lancement, en définissant des points de repère critiques et en favorisant la collaboration entre les différents départements, tout en permettant un examen par de multiples parties prenantes. Les sept étapes du développement d'un produit sont les suivantes :

1. Génération d’idées

En donnant la priorité aux objectifs stratégiques à long terme et aux compétences de base définies, l'entreprise doit réfléchir à de nouvelles initiatives, idées de produits ou fonctionnalités. Au cours de cette phase, les efforts de collaboration interservices doivent se concentrer sur l'idéation et l'itération. En tenant compte des besoins des clients et des forces de l'entreprise, l'équipe produit élabore des concepts de produits. Ces idées sont ensuite examinées à la lumière des contributions de plusieurs départements et des dirigeants, afin de s'assurer que seules les idées les plus en phase avec les objectifs de l'organisation soient retenues.

2. Recherche

Pendant cette phase, l'idée du nouveau produit est replacée dans le contexte du marché actuel. Les entreprises peuvent mener des études de marché liées à cette nouvelle fonctionnalité ou gamme de produits, recueillir des retours clients ou organiser des groupes de discussion. L'objectif est d'analyser en profondeur les produits similaires et de bien comprendre l'avantage concurrentiel du nouveau produit par rapport aux offres existantes, afin de prévoir de manière précise la part de marché future. Tous ces efforts culminent avec la validation de l'idée, qui aide les dirigeants à évaluer les performances potentielles du produit.

3. Planification

Une fois l'idée validée, la phase de planification commence. Cette étape impliquera probablement une collaboration entre l'équipe de conception produit, la gestion de projet, les ventes et d'autres services pour créer une feuille de route détaillée, indiquant comment le nouveau produit sera développé et lancé. Cela peut inclure des plans d'intégration du nouveau produit avec les produits existants ou les structures commerciales en place. Selon le type de produit, cette phase peut également impliquer du wireframing, de la modélisation, ainsi que l'estimation des coûts des matériaux ou de l'espace serveur.

4. Prototype

Le prototype est une étape cruciale du processus de développement d'un produit. Souvent, les entreprises construisent plusieurs prototypes et ajustent considérablement leurs plans initiaux à mesure qu'elles créent un modèle du produit final. Il peut parfois être nécessaire de créer plusieurs variantes, avec différentes caractéristiques, matériaux ou capacités.

L'objectif final est de développer un produit minimum viable (MVP pour « minimum viable product »), la version la plus basique du nouveau produit, sans les intégrations ou fonctionnalités complexes qui seront ajoutées plus tard. Ce MVP servira d'échantillon pour sélectionner les matériaux et les fournisseurs nécessaires à la production de masse. Dans le cas des applications logicielles, il est souvent essentiel de tester le prototype auprès des utilisateurs finaux pour s'assurer que l'expérience utilisateur est satisfaisante.

5. Approvisionnement et fabrication

Au cours de cette phase, l'entreprise rassemble les matériaux et passe des contrats avec des partenaires, le cas échéant, afin d'élaborer un plan détaillé pour la production. Selon l'ampleur et la nature du produit, cela peut être aussi simple que de recruter des ingénieurs supplémentaires ou aussi complexe que de mettre en place de nouveaux processus de chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'entreprise.

À ce stade, l'équipe de gestion des produits devient cruciale, car l'approvisionnement nécessite souvent une collaboration intensive entre fournisseurs et plusieurs processus. Dans les cas où les besoins en matière d'approvisionnement et de fabrication sont complexes et mondiaux, une entreprise peut choisir d'utiliser des logiciels ou des bases de données spécifiquement conçus pour cette tâche.

6. Calcul des coûts

Au cours de cette dernière phase avant le lancement, l'entreprise doit calculer le coût total de son produit sur un cycle de vie prédéfini afin de vérifier le prix de vente au détail et la marge brute de sa nouvelle initiative. L'analyse approfondie de la valeur pour l'entreprise, la valeur pour le client et la valeur du produit permet de guider et simplifier la phase de calcul des coûts, facilitant ainsi une estimation précise du retour sur investissement.

7. Commercialisation

Après un long processus de conception, vient le moment du lancement du produit. Avant le lancement et au cours de la phase de planification, une stratégie marketing aura été élaborée afin de s'assurer que le produit atteigne les clients cibles et que les canaux de distribution appropriés soient activés.