Grâce à IBM Garage, TCS a eu accès à toute l’étendue de l’expertise et des produits IBM, notamment IBM Garage Enterprise Design Thinking, IBM Cloud et la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift on IBM Cloud. En s’appuyant sur des pratiques agiles éprouvées et axées sur l’utilisateur, une équipe dédiée de concepteurs, de développeurs et d’architectes a commencé par travailler avec TCS pour élaborer une étude d’opportunité en cohérence avec les objectifs clés : améliorer l’expérience globale de l’utilisateur sur la plateforme Climanomics, moderniser l’architecture existante et la gestion des données, et, à terme, permettre à TCS de continuer à générer des revenus.

Les équipes se sont ensuite réunies à IBM Garage à Londres pour un atelier de conception et d’architecture de trois jours afin de résoudre les problèmes dans un environnement collaboratif composé de concepteurs, d’architectes et de développeurs. Après concertation, le résultat obtenu état un produit minimum viable (MVP) (acronyme en anglais pour « Minimum viable product) »), défini d’un commun accord pour la plateforme repensée. Les huit semaines suivantes ont été consacrées aux tests utilisateurs, au développement et à la modernisation.