La méthodologie Waterfall, également connue sous le nom de modèle de cycle de vie séquentiel linéaire, est définie par son approche linéaire et structurée de la gestion de projet. Il est composé d’une série d’étapes réalisées dans un ordre séquentiel au sein du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Ces étapes sont généralement suivies à l'aide de visualisations de diagrammes de Gantt. Le Dr Winston W. Royce est à l’origine du développement de cette approche, qu’il a documentée dans son article de 1970, « Managing the Development of Large Software Systems ».
Depuis sa publication, des variantes de la cascade ont vu le jour, mais il y a un consensus général autour des étapes suivantes du processus :
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Contrairement au développement en cascade, Agile est défini par son approche itérative de la gestion de projet. Au lieu de rédiger de longues exigences de projet dès le départ, une équipe agile décompose le produit en fonctionnalités spécifiques, et elles s'attaquent à chacune dans un délai spécifique, appelé sprint.
La gestion de projet agile nécessite une équipe transverse et auto-organisée qui se compose généralement de cinq à neuf membres. Ensemble, ils développent un logiciel exploitable au cours de chaque sprint, qui se combine avec d’autres codes fonctionnels des itérations précédentes. À la fin du délai de sprint, l’équipe présente son travail aux parties prenantes pour obtenir des commentaires, leur permettant d’être flexibles dans leur approche du développement logiciel. Comme l’équipe a accès à des commentaires fréquents, elle peut adapter la feuille de route du produit pendant le cycle de développement pour s’assurer que la fonctionnalité répond vraiment aux attentes des utilisateurs. Dans une approche en cascade, l’implication du client coïncide généralement avec la livraison du produit final, ce qui peut s’avérer coûteux lorsque les exigences sont mal interprétées ou mal documentées.
17 personnes ont estimé que le système de gestion de projet en cascade était très inefficace, et en 2001, leurs idées sur le processus de développement de logiciels ont abouti à un travail connu sous le nom de «Agile Agile Manifesto ». Ce document met en évidence des valeurs et des principes spécifiques à prioriser dans les flux de travail de développement logiciel, et il a donné un certain nombre de cadres des exigences Agile populaires, tels que Scrum, Kanban, Développement piloté par fonctionnalité (FDD) et Programmation extrême. Depuis, le développement logiciel agile a gagné en popularité, surtout lorsqu’il est comparé au modèle en cascade.
Inspiré par le rugby, l'Agile met l’accent sur le travail d’équipe pour répondre aux livrables, de la même manière que les attaquants doivent collaborer dans le cadre d’une mêlée pour prendre possession d’un balle de rugby. Les compétences de l’équipe Agile Scrum varient, mais elles comprennent généralement les rôles suivants :
Les autres membres d'une équipe Agile peuvent varier, mais ils comprennent généralement des utilisateurs issus de diverses disciplines, telles que la conception, l’analytique, l’assurance qualité et le développement. Ensemble, ces personnes décident de la quantité de travail à entreprendre et de la manière dont elles vont l'achever.
Les méthodologies agiles dépendent également de la manière dont les équipes se réunissent. Des réunions spécifiques facilitent le workflow au sein de l’équipe. En voici quelques-uns :
Bien que les équipes de développement aient obtenu des résultats avec l’une ou l’autre approche de gestion de projet, les processus agiles sont certainement plus dynamiques. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi lorsque l'on observe les avantages qu'elle peut offrir aux entreprises d'aujourd'hui. Bien qu’un certain nombre d’outils de gestion de projet puissent aider les équipes à suivre l’avancement, IBM peut également fournir des systèmes permettant aux développeurs de coder de manière plus agile.
Découvrez si les agents conversationnels, de plus en plus rapides et précis avec l’IA générative, peuvent remplacer les humains.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Découvrez pourquoi les détaillants doivent connaître les stocks disponibles pour répondre à la demande des clients.
Construisez une entreprise plus résiliente grâce à des solutions alimentées par l’IA pour la gestion intelligente des actifs et de la chaîne d’approvisionnement.
Transformez vos opérations métier avec IBM en intégrant des processus d’optimisation à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de composants logiciels intégrés pour la gestion et l'automatisation des opérations.
Transformez vos opérations métier avec les solutions de pointe d’IBM. Renforcez la productivité, l’agilité et l’innovation grâce à des workflows intelligents et à des technologies d’automatisation.