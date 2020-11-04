Contrairement au développement en cascade, Agile est défini par son approche itérative de la gestion de projet. Au lieu de rédiger de longues exigences de projet dès le départ, une équipe agile décompose le produit en fonctionnalités spécifiques, et elles s'attaquent à chacune dans un délai spécifique, appelé sprint.

La gestion de projet agile nécessite une équipe transverse et auto-organisée qui se compose généralement de cinq à neuf membres. Ensemble, ils développent un logiciel exploitable au cours de chaque sprint, qui se combine avec d’autres codes fonctionnels des itérations précédentes. À la fin du délai de sprint, l’équipe présente son travail aux parties prenantes pour obtenir des commentaires, leur permettant d’être flexibles dans leur approche du développement logiciel. Comme l’équipe a accès à des commentaires fréquents, elle peut adapter la feuille de route du produit pendant le cycle de développement pour s’assurer que la fonctionnalité répond vraiment aux attentes des utilisateurs. Dans une approche en cascade, l’implication du client coïncide généralement avec la livraison du produit final, ce qui peut s’avérer coûteux lorsque les exigences sont mal interprétées ou mal documentées.

17 personnes ont estimé que le système de gestion de projet en cascade était très inefficace, et en 2001, leurs idées sur le processus de développement de logiciels ont abouti à un travail connu sous le nom de «Agile Agile Manifesto ». Ce document met en évidence des valeurs et des principes spécifiques à prioriser dans les flux de travail de développement logiciel, et il a donné un certain nombre de cadres des exigences Agile populaires, tels que Scrum, Kanban, Développement piloté par fonctionnalité (FDD) et Programmation extrême. Depuis, le développement logiciel agile a gagné en popularité, surtout lorsqu’il est comparé au modèle en cascade.