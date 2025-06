Qu’est-ce que la gestion de programme agile ?

La gestion de projet agile se concentre sur un projet spécifique et sur la gestion des objectifs, des délais, des ressources et des équipes liés à ce projet. La gestion de programme agile supervise un groupe de projets liés et la stratégie qui les unit dans le cadre d’objectifs organisationnels plus larges. Ces deux disciplines partagent bon nombre de fonctions, mais leur portée varie, les gestionnaires de programmes agiles jouant un rôle plus large dans la stratégie du programme, la gestion des risques, la communication avec les parties prenantes, etc.

Une façon rapide et un peu simplifiée de voir les choses est que la gestion de projet se concentre davantage sur l’exécution tactique et ponctuelle d’un projet spécifique, tandis que la gestion de programme adopte une approche plus stratégique, visant à coordonner la réussite globale de plusieurs projets distincts relevant d’un même programme.