Qu’est-ce que le traitement de données ?

Historiquement, les entreprises s’appuyaient sur le traitement de données et les calculateurs pour gérer des jeux de données de taille réduite. À mesure que les entreprises généraient des volumes de données de plus en plus importants, les méthodes avancées de traitement de données sont devenues essentielles.

Le traitement électronique des données est né de ce besoin, apportant des unités centrales de traitement (CPU) avancées et une automatisation qui ont minimisé l’intervention humaine.

Avec l’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA), un traitement efficace des données est plus critique que jamais. Des données propres et bien structurées alimentent les modèles IA, permettant aux entreprises d’automatiser les workflows et de déverrouiller des analyses approfondies.

Selon un rapport de 2024 de l’IBM Institute for Business Value, seuls 29 % des dirigeants du secteur des technologies sont tout à fait d’accord pour dire que leurs données d’entreprise répondent aux normes de qualité, d’accessibilité et de sécurité nécessaires pour soutenir la mise à l’échelle efficace de l’IA générative. Mais sans systèmes de traitement de haute qualité, les applications pilotées par l’IA sont confrontées à des problèmes d’inefficacité, des biais et des résultats peu fiables.

Aujourd’hui, le machine learning (ML), l’IA et le traitement parallèle (ou informatique parallèle) permettent le traitement de données à grande échelle. Grâce à ces avancées, les entreprises peuvent tirer des enseignements en utilisant des services de cloud computing tels que Microsoft Azure ou IBM Cloud.