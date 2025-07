Qu’est-ce que l’intégration des données en temps réel ?

Les données ont une influence considérable sur l’innovation et constituent un atout essentiel pour les entreprises qui en ont fait un élément central de leur activité. Cependant, la quantité de données générées augmente rapidement : les prévisions annoncent un volume mondial de données d’environ 393,9 zettaoctets à l’horizon 2028. De plus, les données sont de plus en plus distribuées et diversifiées, et stockées dans divers systèmes et référentiels, dans le cloud et sur site.

La gestion de cette quantité toujours plus importante de données est un véritable défi. Les organisations sont confrontées à des problèmes de silos de données, de données obsolètes (lorsque les mises à jour sont absentes pendant une période donnée), de gouvernance des données et de latence réseau élevée.

La pression pour plus d’agilité et d’innovation vient compliquer le défi que représente la gestion moderne des données. Les marchés actuels sont volatils, et les organisations comprennent qu’elles ont besoin d’un traitement des données en temps réel pour réagir rapidement au changement. À cela s’ajoute un nouvel impératif concurrentiel : l’IA générative, qui devrait augmenter le PIB mondial de 7 % au cours des dix prochaines années.

Cependant, l’IA générative nécessite d’énormes quantités de données de haute qualité pour produire des résultats intéressants. Et pour les cas d’utilisation qui requièrent une réponse en temps réel des modèles d’IA générative (détection des fraudes ou logistique, par exemple), il est essentiel que les données soient fournies dès leur collecte. À ce jour, seuls 16 % des responsables technologiques sont convaincus que leurs capacités actuelles en matière de cloud et de données sont suffisantes pour prendre en charge l’IA générative1.

L’intégration en temps réel répond à ce besoin actuel d’accès immédiat aux données, tout en offrant les avantages de l’approche traditionnelle, à savoir la réduction des silos et l’amélioration de la qualité des données. Elle augmente également l’efficacité opérationnelle en accélérant la prise de décision fondée sur les données.