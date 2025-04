Qu’est-ce que l’hyperpersonnalisation ?

L’hyperpersonnalisation s’appuie sur des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’IA générative, le machine learning (ML) et l’analyse de données en temps réel pour créer une expérience client hautement personnalisée. Elle va au-delà de la personnalisation traditionnelle, qui consiste à s’adresser au client par son nom ou à lui recommander des produits selon l’historique de ses achats. L’hyperpersonnalisation exploite des points de données plus détaillés tels que les comportements de navigation, la localisation, les préférences et même des facteurs contextuels comme la météo ou l’heure. Ces détails permettent aux entreprises de proposer des expériences pertinentes et hautement personnalisées. Perçues comme uniques par le client, elles favorisent le lien et la confiance.

L’hyperpersonnalisation ne cesse de s’imposer dans des secteurs comme la vente au détail, le divertissement, la santé et les services bancaires. L’IA est utilisée pour adapter les messages, les recommandations de produits et les services aux besoins de chaque utilisateur. Connue sous le nom de personnalisation pilotée par l’IA, cette technique permet aux entreprises de générer des interactions hautement personnalisées afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’engagement client.

Par exemple, les plateformes de streaming comme Netflix ou Spotify s’appuient sur des moteurs de recommandation optimisés par l’IA pour suggérer des contenus en fonction des habitudes de visionnage ou d’écoute de l’utilisateur. De la même manière, les sites d’e-commerce recommandent des produits en fonction de l’historique de navigation et des préférences de l’acheteur. Ces techniques sont appréciées. Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value, trois consommateurs sur cinq se disent prêts à utiliser des applications d’IA pour faire leurs achats.1 Une étude réalisée par McKinsey révèle que 71 % des consommateurs attendent des entreprises qu’elles leur proposent des contenus personnalisés, et 67 % d’entre eux se disent frustrés si l’interaction n’est pas adaptée à leurs besoins.2

L’hyperpersonnalisation demande une infrastructure de données robuste et un véritable engagement en matière de protection des données. Les entreprises doivent gérer leurs jeux de données et les informations sensibles de leurs clients de manière responsable. Pour assurer confiance et conformité, elles doivent répondre aux exigences en matière de protection des données.

Les consommateurs d’aujourd’hui sont submergés de choix. L’hyperpersonnalisation représente une évolution significative dans les stratégies d’engagement client, allant au-delà des campagnes de marketing numérique génériques pour offrir des expériences sur mesure qui correspondent aux préférences individuelles. À mesure que la technologie continue de progresser, les entreprises qui mettent en œuvre l’hyperpersonnalisation de manière efficace sont susceptibles de bénéficier d’un avantage concurrentiel en offrant une valeur qui résonne de manière unique avec chaque client.