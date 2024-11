Qu’est-ce que l’analyse de la clientèle ?

Une entreprise fondée sur les données client peut prendre des décisions plus éclairées plus rapidement, saisir de nouvelles opportunités et relever de nouveaux défis. C’est pourquoi les entreprises doivent apprendre et analyser tout ce qu’elles peuvent sur leurs clients.

Les entreprises peuvent utiliser des indicateurs tels que les historiques d’achat et les données d’enquête pour mieux comprendre les habitudes et les perceptions des clients. Elles peuvent suivre les clients sur plusieurs points de contact et générer des informations exploitables. Elles peuvent étudier ce que les clients pensent de leurs produits, du secteur et de l’économie en général.

L’analyse de la clientèle permet également de comprendre le retour sur investissement des efforts marketing et des décisions en matière de conception des produits. Par exemple, en examinant les informations sur les clients, les entreprises peuvent découvrir des données démographiques pertinentes, telles que les segments de clientèle qui achètent le plus de produits. Elles peuvent ensuite procéder à une segmentation des clients, qui leur permettra ensuite de personnaliser les messages et d’augmenter leur budget publicitaire pour atteindre les clients à forte valeur ajoutée.

L’utilisation de l’analytique pour mieux convertir et fidéliser les clients améliore la rentabilité et contribue à augmenter les revenus grâce au bouche-à-oreille.