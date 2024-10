Qu’est-ce que l’acquisition de clients ? 

Une stratégie d'acquisition de clientèle réussie met l'accent sur l'attraction de clients susceptibles de devenir des défenseurs loyaux et, par conséquent, plus rentables pour l'entreprise.

Alors qu'une grande partie d'une stratégie marketing se concentre sur la construction de la notoriété de la marque et l'élargissement de la portée de l'organisation, l'acquisition de clients met l'accent sur la conversion d'un public cible en prospects qualifiés, puis en ventes tangibles.

L'accent mis sur des indicateurs comme le taux d'attrition client et la valeur à vie du client (CLV) permet à une entreprise de mesurer l'efficacité de ses efforts d'acquisition et de transformer des premiers acheteurs en clients réguliers. Le processus peut inclure différentes stratégies et tactiques visant à identifier les clients idéaux, à communiquer la valeur d'une offre et à guider les consommateurs tout au long du processus d'achat.

L'acquisition de clients est un facteur clé de la croissance d'une entreprise. Acquérir de nouveaux clients fidèles augmente le chiffre d'affaires, étend la portée du marché et prouve la viabilité à long terme de l'organisation. Cette pratique est souvent le fruit d'une collaboration entre les équipes marketing et commerciales.

En général, le processus d'acquisition de nouveaux clients de base se déroule en trois étapes : attirer des prospects potentiels, entretenir ces prospects jusqu'à ce qu'ils soient prêts à s'engager dans une vente et les convertir en clients. Ce processus peut se dérouler simultanément sur plusieurs canaux, notamment :

le marketing de contenu via des sites web, des podcasts ou d'autres médias ;

les communications par e-mail ;

les interactions sur les réseaux sociaux ;

les messages textuels ;

Événements

les programmes de recommandation et d'incitation ;

les interactions avec le service client ;

les annonces payantes ;

les partenariats avec des influenceurs.

Webinaires

Aujourd'hui, le paysage omnicanal, dominé par le numérique, rend l'acquisition de clients plus complexe. Les consommateurs disposent d'une infinité d'options et exigent un parcours sans friction tout au long de l'expérience client, y compris pendant la phase de pré-achat. Pas moins de 82 % des clients consacrent moins de 10 minutes à la recherche d'un article dont ils ont besoin.1 De plus, 96 % des clients confrontés à des frictions importantes sont susceptibles de ne pas s'abonner aux offres d'une marque .2Les clients potentiels recherchent des parcours fluides, dynamiques et contextuels, et ils passent des heures à comparer les produits qu'ils souhaitent acheter.

Compte tenu des vastes volumes de données que les spécialistes de l'acquisition de clients doivent gérer, de nombreuses organisations mettent en œuvre des outils d'automatisation ou d'intelligence artificielle (IA) pour optimiser leurs processus d'acquisition de clientèle. Cela peut inclure le déploiement de l'automatisation robotisée des processus (RBA) pour la gestion de la relation client (CRM), l'utilisation de l'IA pour recommander des stratégies de marketing numérique basées sur le comportement des utilisateurs, ou encore l'optimisation automatique des campagnes publicitaires ciblées en fonction de leur performance.

Les stratégies d'acquisition de clientèle réussies cherchent à définir une méthodologie solide pour attirer les clients et rendre ce processus reproductible. De nos jours, beaucoup d'entreprises considèrent l'acquisition de clients comme un processus continu plutôt qu'un simple moment de conversion unique.