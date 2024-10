Qu'est-ce que la valeur à vie du client (CLV) ?

Augmenter la valeur moyenne des commandes

L'un des moyens d'augmenter la CLV d'une entreprise est de faire en sorte que les clients dépensent davantage pour les biens et services. Une stratégie peut consister à offrir la livraison gratuite ou des avantages aux clients qui atteignent un certain montant de dépenses. Ce type d’incitation peut encourager les clients les plus précieux à dépenser plus lors d’un seul achat, à revenir pour des achats futurs, et à partager ces avantages avec de nouveaux clients.

Exemple : lorsqu’un client achète en ligne, l’entreprise peut offrir la livraison gratuite après un certain montant d’achat. Cela pourrait inciter le client à ajouter plus de produits qu’il aime et à finaliser l’achat pour bénéficier de la livraison gratuite.