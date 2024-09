S'appuyant sur sa collaboration de longue date avec IBM, Cogniware s'est associé aux équipes IBM® Client Engineering et Technical Sales de République tchèque pour intégrer sa solution Argos à IBM watsonx.data™. Argos est une solution d'analyse de données sécurisée et intuitive pour l'investigation, l'analyse approfondie, la recherche de modèles et bien plus encore. IBM watsonx.data est une plateforme de traitement analytique des données structurées, semi-structurées et non structurées. La solution intégrée est conçue pour aider les utilisateurs à collecter différents types de données, telles que les données au format NOSQL, JSON, CSV, en toute sécurité et facilement à l'aide de watsonx.data, puis à intégrer ces données à Argos Investigation. Avec Argos, les utilisateurs peuvent ensuite les visualiser et analyser les activités des personnes impliquées dans une investigation. La plateforme est conçue pour permettre aux utilisateurs d'obtenir plus facilement des informations qui étayent leurs investigations.