Qu’est-ce que l’ELT (Extraction, chargement, transformation) ?

L’ELT offre plusieurs avantages aux utilisateurs qui intègrent le processus dans leurs workflows. Jetons un coup d’œil à certains de ses avantages notables :

Déplacement plus rapide des données vers la destination pour une disponibilité accélérée

Lorsque de grandes quantités de données de streaming sont générées, l’ELT permet de les charger immédiatement et les transforme une fois à leur destination. Cela permet d’éviter les ralentissements qui se produisent souvent si la transformation intervient avant la fonction de chargement, comme dans l’ETL. Souvent, des décisions dépendent de ces données, et les retards sont inacceptables. Le marché boursier, par exemple, génère de grandes quantités de données consommées en temps réel. Dans de tels scénarios, l’ELT est la solution de choix, car la transformation se produit une fois les données arrivées à destination.

Préoccupations dissociées

Comme les données sont transformées lorsqu’elles arrivent à destination, l’ELT permet à leur destinataire de contrôler leur manipulation. Avec l’ELT, la dissociation des étapes de transformation et de chargement garantit qu’une erreur de codage ou une autre erreur à l’étape de transformation n’affectera pas une autre étape.

Prévention des problèmes de mise à l’échelle du serveur

L’ELT utilise la puissance et la taille de l’entrepôt de données pour permettre la transformation, ou le calcul évolutif, à grande échelle. L’entrepôt de données de destination peut augmenter ou diminuer le nombre de nœuds selon les besoins, en particulier dans un scénario de cloud où il existe plusieurs nœuds dans chaque cluster, et où plusieurs clusters peuvent être utilisés. Cela permet une flexibilité et une évolutivité à la demande.

Economiser de l’argent

L’ELT nécessite un serveur moins puissant pour la transformation des données, et il tire parti des ressources déjà présentes dans l’entrepôt. Cela se traduit par des économies et une utilisation plus efficace des ressources.

Flexibilité

L’ELT permet d’utiliser le référentiel de destination de son choix, pour une meilleure flexibilité en termes de coûts et de ressources. Les entrepôts de données utilisent une architecture MPP (Massively Parallel Processing), notamment le stockage de volumes de données basé sur une mémoire en colonnes. Les processus de data lake qui appliquent un schéma, ou modèle de transformation, dès la réception des données (également appelé « schéma en lecture ») sont également pris en charge. Ces processus efficaces offrent une flexibilité qui permet de traiter de grandes quantités de données.

Opération ininterrompue

Un fonctionnement continu est idéal pour tout environnement où un accès rapide aux données est nécessaire. L’ELT est particulièrement adapté aux données utilisées dans des environnements cloud qui incluent souvent des applications accessibles à la demande en continu. De même, la transformation ELT cloud native offre cette évolutivité et cette flexibilité.