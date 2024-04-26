Qu’est-ce que la transmission d’événements en continu ?

La transmission d’ événements en continu s’articule autour du flux sans limite, séquentiel et en temps réel d’enregistrements de données, appelés « événements », des structures de données fondamentales qui enregistrent toute occurrence dans le système ou l’environnement. Il s’agit d’un terme qui fait référence essentiellement à chaque point de données du système. Par conséquent, un « flux » ((également appelé flux de données ou données en streaming) est la distribution continue de ces événements.

Chaque événement comprend généralement une clé qui identifie l'événement ou l'entité à laquelle il se rapporte, une valeur qui contient les données réelles de l'événement, un horodatage qui indique le moment où l'événement s'est produit ou a été enregistré, et parfois des métadonnées sur la source de données, la version du schéma ou un autre attribut.

Des moteurs de traitement de flux spécialisés permettent de soumettre les événements à différents processus au sein d'un flux. Les « agrégations » effectuent des calculs sur les données, comme les moyennes, les sommes et l'écart type. L'ingestion consiste à ajouter des données en flux aux bases de données. Le traitement analytique identifie des tendances dans les données en flux pour prédire les événements futurs, et le traitement d'enrichissement associe les points de données à d'autres sources de données pour fournir du contexte et créer du sens.

Les événements sont souvent liés aux opérations métier ou aux parcours utilisateurs et déclenchent généralement une autre action, un autre processus ou une série d'événements. Prenons l’exemple de la banque en ligne.

Lorsqu’un utilisateur clique sur « transférer » pour envoyer de l'argent d'un compte bancaire à un autre, le transfert de fonds est effectué, des notifications par e-mail ou SMS sont envoyées à l'expéditeur et au destinataire, et si nécessaire, des protocoles de sécurité et de prévention des fraudes sont déployés.