Qu’est-ce que la maintenance préventive ?

De plus, le déploiement croissant des technologies d'IA et d'IdO dans les opérations a permis une optimisation continue des actifs et des activités qui soutiennent le secteur industriel. Si on se projette dans l'avenir de la maintenance préventive, il est évident que l'utilisation de la surveillance à distance et de la modélisation analytique a déjà permis de réduire de façon significative les ressources nécessaires à l'exécution des tâches de maintenance préventive.

Du point de vue des actifs, la collecte et l'analyse de données étendues, rendues possibles par les solutions d'IA et d'IdO actuelles, ont permis aux fabricants d'obtenir des informations précieuses qui ont amélioré la fiabilité de leurs opérations et de leurs produits. Les opérateurs d'actifs peuvent ainsi mieux comprendre la qualité des actifs qu'ils intègrent dans leurs opérations, ce qui conduit à de nouvelles stratégies de cycle de vie des actifs, éliminant les actifs peu performants et réduisant les temps d'arrêt et les coûts.