Qu’est-ce que la capture des données modifiées (CDC) ?

La capture des données modifiées, ou (Change Data Capture ou CDC), est une technique permettant d’identifier et d’enregistrer les modifications apportées à une base de données.La CDC transmet ces changements en temps réel à différents systèmes cibles, ce qui permet de synchroniser les données dans toute l’entreprise immédiatement après une modification.

Il s’agit d’une méthode d’intégration des données en temps réel, visant à combiner et harmoniser des données potentiellement cloisonnées ou incohérentes au sein de l’entreprise. D’autres méthodes incluent l’intégration de flux de données, la virtualisation des données et l’intégration d’applications.

La capacité de la capture des données modifiées à maintenir les systèmes à jour en temps réel, avec une faible latence, est essentielle pour la réussite de nombreux projets : analyses en temps réel, migrations vers le cloud, ou encore modèles d’intelligence artificielle. Elle s’applique à de nombreux cas d’utilisation, dans des secteurs aussi variés que le commerce de détail, la finance ou la santé. Elle contribue notamment à la détection des fraudes, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à la conformité réglementaire.

Il existe plusieurs approches de la capture des données modifiées, les plus courantes étant : la CDC basée sur les journaux (log-based), la CDC basée sur les horodatages (timestamp-based) et la CDC basée sur les déclencheurs (trigger-based). Les entreprises peuvent mettre en œuvre la capture des données modifiées à l’aide d’outils intégrés aux bases de données, de plateformes open source ou de solutions tierces.