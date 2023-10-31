La réplication des données peut être classée en différentes catégories en fonction de la méthode, de l’objectif et des caractéristiques du processus de réplication. Les trois principaux types de réplication des données sont la réplication transactionnelle, la réplication d’instantanés et la réplication de fusion.

La réplication transactionnelle consiste à copier les bases de données dans leur intégralité à partir du serveur principal (l’éditeur) et à les envoyer aux serveurs secondaires (les abonnés). Toute modification des données est mise à jour de manière cohérente et continue. Les données étant répliquées en temps réel et envoyées de la base de données primaire aux serveurs secondaires dans l’ordre d’occurrence, la cohérence transactionnelle est assurée. Ce type de réplication de base de données est couramment utilisé dans les environnements de serveur à serveur.

Avec la réplication d’instantanés, un instantané de la base de données est distribué du serveur principal aux serveurs secondaires. Au lieu des mises à jour continues, les données sont envoyées telles qu’elles existent au moment de l’instantané. Ce type de réplication de base de données est recommandé lorsque les données sont peu modifiées ou lors du premier lancement de la synchronisation entre l’éditeur et l’abonné. Bien qu’elle ne soit pas utile pour la sauvegarde de données, car elle ne surveille pas les modifications de données, la réplication d’instantanés peut faciliter la récupération en cas de suppression accidentelle.

La réplication par fusion consiste à combiner deux bases de données en une seule base de données. Par conséquent, toute modification des données peut être mise à jour de l’éditeur aux abonnés. Il s’agit d’un type de réplication de base de données complexe, car les deux parties (le serveur principal et les serveurs secondaires) peuvent apporter des modifications aux données. Ce type de réplication n’est recommandé que dans un environnement serveur-client.