L'IA peut être une force positive, mais elle peut aussi susciter des inquiétudes en matière d'environnement et de développement durable. IBM s'engage à développer et à déployer cette technologie de manière responsable, afin de permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.
« L’IA est une opportunité incroyable pour relever certains des défis les plus urgents au monde dans les domaines de la santé, de la production industrielle, du changement climatique et bien plus encore », a déclaré Christina Shim, responsable mondiale des logiciels de développement durable chez IBM et membre du conseil d’éthique de l’IA. « Mais il est important de profiter de ces avantages tout en minimisant l’impact environnemental. Cela implique de faire des choix plus durables concernant la manière dont les modèles sont construits, formés et utilisés, le lieu où le traitement est effectué, l'infrastructure utilisée et le degré d'ouverture et de collaboration dont nous faisons preuve tout au long du processus. »
La Commission européenne estime que plus de 80 % de tous les impacts environnementaux liés aux produits sont déterminés lors de leur phase de conception. Alors que les grands modèles linguistiques (LLM) gagnent en popularité, il est important de déterminer si un LLM est nécessaire ou si des modèles d'IA conviennent. Un article de l'université de Columbia indique que les requêtes LLM utilisent jusqu'à cinq fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche classique. À mesure que l'utilisation et le traitement des données augmentent, le volume des émissions dans le monde augmentera également. Il est donc critique de concevoir et de gérer les systèmes de manière durable.
La création d’une IA nécessite de grandes quantités d’énergie et de données. Selon la directive européenne sur l’efficacité énergétique de 2023, la consommation d’électricité des centres de données en Europe devrait croître de 28 % entre 2018 et 2030, illustrant ainsi les coûts environnementaux liés à l’utilisation de l’IA. IBM a pris de nombreuses mesures pour atténuer l’impact environnemental de ses systèmes d’IA. Dans notre rapport d’impact 2023, nous avons rapporté que 70,6 % de la consommation totale d’électricité d’IBM provenait de sources renouvelables, dont 74 % de l’électricité consommée par les centres de données IBM. En 2023, 28 centres de données dans le monde ont reçu 100 % de leur électricité provenant de sources renouvelables.
IBM se concentre sur le développement de méthodes économes en énergie pour entraîner, régler et exécuter des modèles IA, tels que ses propres modèles de fondation Granite®. Avec 13 milliards de paramètres, les modèles Granite sont plus petits et plus efficaces que les grands modèles, et peuvent donc avoir un impact moindre sur l'environnement.
En 2022, IBM a lancé Vela, son premier superordinateur cloud natif optimisé pour l’IA. Sa conception permet un déploiement et une gestion efficaces de son infrastructure partout dans le monde, ce qui contribue à réduire la pression sur les ressources existantes.
D’autres produits IBM conçus pour soutenir la durabilité de l’IA incluent :
Selon John Thomas, vice-président et ingénieur émérite d'IBM Expert Labs et membre du comité d'éthique de l'IA, « il est rassurant de constater l'intérêt croissant de nos clients pour trouver un équilibre entre les avantages de l'IA générative et leurs objectifs de développement durable à long terme. Certains de nos principaux clients intègrent cette exigence dans leurs cadres de gouvernance de l'IA d'entreprise. »
IBM aspire à avoir un impact positif et durable sur l'environnement, les communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons, et l'éthique commerciale. En 2021, IBM a lancé l'IBM Sustainability Accelerator, un programme à impact social bénévole qui utilise les technologies IBM, notamment l'IA, et son expertise pour améliorer et développer les solutions des organisations à but non lucratif et gouvernementales. Ce programme aide les populations particulièrement vulnérables aux menaces environnementales. En 2024, IBM a annoncé son dernier appel à propositions sur le thème des villes résilientes, qui visera à trouver des moyens de favoriser la résilience urbaine à long terme. IBM prévoit d'augmenter l'investissement dans ce programme de 45 millions de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années.
IBM s'efforce également de combler le déficit de compétences au sein du personnel, notamment dans les domaines de l'IA et du développement durable. L'année dernière, IBM SkillsBuilda ajouté une nouvelle sélection de cours d'IA générative dans le cadre de notre nouvel engagement en matière de formation à l'IA. IBM a également lancé un nouveau programme d'études sur le développement durable afin de doter la nouvelle génération de dirigeants des compétences nécessaires à l'économie verte. Cette formation gratuite relie les technologies de pointe à l’écologie et au changement climatique.
IBM s'est engagée depuis longtemps à travailler avec des fournisseurs qui respectent des normes élevées en matière d'éthique, d'environnement et de responsabilité sociale. Cet engagement inclut un code de conduite élaboré par la Responsible Business Alliance, dont IBM est membre fondateur. Nous soutenons cet engagement en fixant des exigences environnementales spécifiques à nos fournisseurs et en établissant des partenariats avec eux pour favoriser une amélioration continue.
En 2022, IBM a rempli son premier engagement visant à promouvoir les pratiques éthiques en matière d'IA dans l'ensemble de notre écosystème, dépassant son objectif de former 1 000 partenaires de l'écosystème à l'éthique technologique. En 2023, nous avons annoncé un nouvel engagement visant à former 1 000 fournisseurs de technologies à l'éthique technologique d'ici 2025, et nous sommes en bonne voie pour y parvenir.
L'IA peut renforcer l'intelligence humaine, accroître l'équité et optimiser les revenus, ou bien les diminuer. Les réglementations peuvent imposer certaines responsabilités, mais les développeurs et les utilisateurs doivent tenir compte des personnes, de la planète et des profits lorsqu'ils utilisent l'IA.
Une approche centrée sur l'humain de l'IA doit permettre de faire progresser les capacités de l'IA tout en adoptant des pratiques éthiques et en répondant aux impératifs de durabilité. Alors qu'IBM intègre l'IA dans toutes ses applications, nous nous engageons à utiliser l'IA de manière durable et à encourager les parties prenantes à faire de même.
Découvrez les principaux avantages de la gouvernance automatisée de l’IA pour les modèles d’IA générative d'aujourd'hui et les modèles de machine learning traditionnels.
Apprenez-en plus sur les nouveaux défis de l’IA générative, la nécessité de gouverner les modèles d’IA et de ML et les étapes à suivre pour créer un cadre des exigences fiable, transparent et explicable.
Mesurez toute l’importance de la mise en place d’un processus d’évaluation défendable et de la catégorisation systématique de chaque cas d’utilisation dans le niveau de risque approprié.
Découvrez comment favoriser des pratiques éthiques et conformes grâce à un portefeuille de produits d’IA dédiés aux modèles d’IA générative.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Gouvernez les modèles d’IA générative où que vous soyez et déployez-les dans le cloud ou sur site avec IBM watsonx.governance.
Découvrez comment la gouvernance de l’IA peut contribuer à renforcer la confiance de vos employés dans l’IA, à accélérer l’adoption et l’innovation, et à améliorer la confiance des clients.
Préparez-vous à la loi européenne sur l’IA et adoptez une approche responsable de la gouvernance de l’IA avec IBM Consulting.
Dirigez, gérez et surveillez votre IA à l’aide d’un portefeuille unique pour favoriser une IA responsable, transparente et explicable.