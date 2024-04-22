La création d’une IA nécessite de grandes quantités d’énergie et de données. Selon la directive européenne sur l’efficacité énergétique de 2023, la consommation d’électricité des centres de données en Europe devrait croître de 28 % entre 2018 et 2030, illustrant ainsi les coûts environnementaux liés à l’utilisation de l’IA. IBM a pris de nombreuses mesures pour atténuer l’impact environnemental de ses systèmes d’IA. Dans notre rapport d’impact 2023, nous avons rapporté que 70,6 % de la consommation totale d’électricité d’IBM provenait de sources renouvelables, dont 74 % de l’électricité consommée par les centres de données IBM. En 2023, 28 centres de données dans le monde ont reçu 100 % de leur électricité provenant de sources renouvelables.

IBM se concentre sur le développement de méthodes économes en énergie pour entraîner, régler et exécuter des modèles IA, tels que ses propres modèles de fondation Granite®. Avec 13 milliards de paramètres, les modèles Granite sont plus petits et plus efficaces que les grands modèles, et peuvent donc avoir un impact moindre sur l'environnement.

En 2022, IBM a lancé Vela, son premier superordinateur cloud natif optimisé pour l’IA. Sa conception permet un déploiement et une gestion efficaces de son infrastructure partout dans le monde, ce qui contribue à réduire la pression sur les ressources existantes.

D’autres produits IBM conçus pour soutenir la durabilité de l’IA incluent :

IBM® Envizi™, une suite de produits logiciels conçue pour aider les entreprises à simplifier leurs rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance.

IBM TRIRIGA®, un système intégré de gestion du lieu de travail qui peut aider à améliorer la gestion de l’énergie.

IBM Maximo®, qui peut aider à surveiller, gérer et maintenir les opérations de manière à encourager la durabilité tout au long du cycle de vie des actifs.

Selon John Thomas, vice-président et ingénieur émérite d'IBM Expert Labs et membre du comité d'éthique de l'IA, « il est rassurant de constater l'intérêt croissant de nos clients pour trouver un équilibre entre les avantages de l'IA générative et leurs objectifs de développement durable à long terme. Certains de nos principaux clients intègrent cette exigence dans leurs cadres de gouvernance de l'IA d'entreprise. »