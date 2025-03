Près de la moitié des personnes interrogées ont fait part de leur inquiétude quant à l’exactitude ou à l’impartialité des données. Les dirigeants d’entreprise peuvent surmonter ces préoccupations en donnant la priorité à la gouvernance, à la transparence et à l’éthique de l’IA.

La gouvernance de l’IA est essentielle pour atteindre un état de conformité, de confiance et d’efficacité dans le développement et l’application des technologies d’IA. Une gouvernance efficace de l’IA englobe des mécanismes de surveillance qui traitent des risques tels que les biais, la violation de la vie privée et l’utilisation abusive tout en favorisant l’innovation et la confiance.



Des structures de gouvernance solides, telles que des comités d’éthique de l’IA et le respect des cadres d’exigences réglementaires, contribuent à maintenir des principes de redevabilité et un déploiement responsable de l’IA.

L’éthique de l’IA est un domaine pluridisciplinaire qui étudie comment optimiser l’impact bénéfique de l’IA tout en réduisant ses risques et ses effets indésirables. L’éthique de l’IA englobe la responsabilité et la confidentialité des données, l’équité, l’explicabilité, la robustesse, la transparence et d’autres considérations éthiques.



Les contrôles d’équité et autres mesures correctives relèvent de l’éthique de l’IA et contribuent à garantir que les sorties de l’IA sont fiables et équitables.

La transparence de l’IA permet aux individus de mieux comprendre comment sont créés les systèmes d’IA et comment ils prennent leurs décisions. Les chercheurs décrivent parfois l’IA comme une « boîte noire », car il est encore parfois difficile d’expliquer, de gérer et de réguler les résultats de l’IA en raison de la complexité croissante de la technologie. La transparence de l’IA permet d’ouvrir cette boîte noire et de mieux comprendre les résultats de l’IA.