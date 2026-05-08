L’intelligence au service de l’IA est en pleine mutation.
Alors qu’auparavant l’accent était mis sur l’accès aux données, les normes en matière de données adaptées à l’IA sont aujourd’hui plus strictes. Les entreprises qui franchissent l’étape de l’expérimentation pour s’engager dans la transformation IA traitent les données en flux continu et en temps réel, tout en les enrichissant de contexte et en garantissant leur intégrité.
« L’intelligence doit évoluer : elle ne doit plus seulement être disponible, elle doit devenir exploitable », explique Rob Thomas, SVP Software et Chief Commercial Officer d’IBM, lors de sa conférence plénière à Think 2026. « Sans cela, votre IA ne fera qu’amplifier la fragmentation qui existe dans de nombreuses entreprises ».
Lors de la conférence, Rob Thomas, ses pairs de la direction et les partenaires d’IBM ont exposé comment watsonx.data et Confluent – la plateforme leader de la diffusion en continu de données récemment acquise par le groupe – aident les entreprises à résoudre la fragmentation des données tout en propulsant les performances de l’IA à grande échelle.
« Confluent constitue la dorsale événementielle en temps réel, en capturant et en distribuant les données à l’instant même où elles sont générées », déclare Scott Brokaw, Vice-président produit, watsonx.data integration chez IBM, lors d’une session technique à Think consacrée à la conception d’architectures plus intelligentes pour l’IA. « IBM unifie ces données, les gouverne, les enrichit et les rend prêtes à être exploitées par l’IA. »
Jay Kreps, cofondateur et PDG de Confluent, a participé au discours d’ouverture de M. Thomas pour expliquer comment les entreprises brisent les silos de données et tirent de la valeur de leurs données.
Les données « sont passées de ressources cloisonnées dans des systèmes isolés à un flux qui circule réellement entre les entreprises et alimente de nombreux agents », déclare Jay Kreps.
Il cite des témoignages de clients comme Marriott, qui a utilisé la technologie de Confluent pour unir des sources de données disparates afin d’améliorer l’expérience client.
La chaîne hôtelière a « unifié l’ensemble des données clients – la personnalisation, les programmes de fidélité, le marketing – pour combiner tout ce qu’elle savait sur les personnes qui séjournent dans ses établissements et viser l’optimisation de leur expérience », déclare Jay Kreps. Selon lui, cette puissante initiative a généré plus de 250 millions de dollars de recettes.
Pour Suresh Visvanathan, directeur général des opérations (COO) du groupe Nationwide Building Society – un prestataire de services financiers aux particuliers basé au Royaume-Uni –, mettre à profit les données en temps opportun à l’échelle de l’entreprise revient à « jouer à la fois sur le terrain de l’offensive et sur celui de la défense ».
L’offensive consistait à offrir aux clients une expérience personnalisée, et ce, avec une grande réactivité. « S’il vous est impossible de répondre aux besoins d’un client au moment même où il les manifeste, il est déjà trop tard », déclare Suresh Visvanathan, invité lors de l’intervention de Rob Thomas.
Sur le volet de la défense, les données en temps réel ont aidé l’entreprise à traiter les incidents mineurs avant qu’ils ne dégénèrent en problèmes majeurs. « L’observabilité est un enjeu majeur dans notre secteur, comme dans beaucoup d’autres », déclare-t-il. « Votre capacité à détecter si un DAB tombe en panne, si l’application mobile est indisponible, à identifier où se situe exactement la rupture dans la chaîne de traitement et à savoir comment réagir, devient alors une mission essentielle. »
L’adoption de l’IA ne se limite pas aux géants comme Marriott ou Nationwide Building Society. Les entreprises visionnaires de toutes tailles, quel que soit l’état d’avancement de leur projet d’IA, peuvent dès aujourd’hui prendre des mesures pour valoriser leurs données grâce à un contexte en temps réel et à une gouvernance maîtrisée.
Les entreprises peuvent adopter une approche progressive : identifier un cas d’utilisation susceptible d’avoir un impact majeur. Elles peuvent ainsi bâtir un socle prêt pour l’IA – qu’elles pourront ensuite étendre par domaine métier – grâce à ce que Sean Falconer, Head of AI Product chez Confluent, appelle une « approche fondamentalement différente des données ».
M. Falconer, qui a participé à la session de M. Brokaw, déclare qu’au lieu de traiter et de gouverner les données en aval, les entreprises les plus performantes « décalent cette problématique vers l’amont, au plus près de la source des données, là où elles sont créées et où elles circulent déjà en flux continu ».
« Cela leur permet de façonner des produits de données universels, réutilisables et disponibles en temps réel », conclut M. Falconer. « Ces actifs de données totalement gouvernés sont accessibles instantanément, dès que les entreprises en ont besoin. »
Une stratégie de données adéquate peut propulser l’une des technologies d’IA les plus performantes à l’heure actuelle : les agents d’IA. À titre d’exemple, Jay Kreps de Confluent a expliqué que des agents pourraient être conçus pour prendre en charge les réclamations des clients relatives à la livraison de repas.
« Vous pouvez en réalité vous interfacer avec les systèmes sources – qu’il s’agisse d’applications ou de bases de données – pour obtenir ces informations, capter ces changements en temps réel et être en mesure de traiter le flux de réclamations entrantes », précise-t-il, « afin de les combiner instantanément avec tout le contexte relatif à la livraison, y compris les détails concernant le client et le livreur. »
Le résultat ? L’agent détient les informations nécessaires pour définir les prochaines actions clés, comme procéder à des remboursements ou envoyer une alerte à la fraude.
« Au final, cet agent dispose d’une vue complète de ce qui se passe dans l’ensemble de l’entreprise ; il nous présente uniquement ce qui nous intéresse, a déclaré J. Kreps. [Il s’agit] de données bien gouvernées et bien structurées sur lesquelles il est possible d’agir. »
Mieux encore, ces mêmes données qui pilotent les décisions de l’agent en temps réel peuvent aussi être exploitées pour en extraire d’autres informations, ce qui génère une valeur ajoutée supplémentaire grâce à watsonx.data.
« Je peux saisir les données qui circulent en temps réel – celles-là mêmes sur lesquelles j’agis – et les mettre à disposition de toutes les fonctionnalités d’intelligence pour répondre aux questions qui émergeront naturellement », déclare Jay Kreps. « Cela me permet d’analyser et de comprendre ce qui se passe réellement en production : quel est le comportement de notre agent ? Quels profils de clients interagissent avec nous ? Et quelle est la tendance générale ? »
« Nous avons mis au point une intégration étroite avec watsonx.data, ce qui offre une puissance d’exécution remarquable », souligne Jay Kreps.
Le cas d’usage de la livraison de repas illustre parfaitement les résultats obtenus grâce à une approche adéquate de la gestion des données. Cependant, qu’en est-il lorsque cette méthodologie fait défaut ?
Au cours de son intervention, M. Brokaw a démontré comment des données fiables, actualisées et contextualisées peuvent représenter la ligne de partage entre la continuité opérationnelle et des dysfonctionnements majeurs au sein d’un environnement fondé sur les agents. Il a exposé un cas de figure typique de l’e-commerce : la prise en charge des commandes clients nocturnes.
Classiquement, lorsqu’un article se retrouve en rupture de stock après avoir été commandé, un gestionnaire logistique peut déceler l’anomalie, contacter le client, puis procéder au remboursement de la commande. « Certes, la situation n’est pas optimale, mais elle est à tout le moins circonscrite », déclare M. Brokaw.
Toutefois, la situation prend une tout autre dimension lorsqu’un agent d’IA entre en scène. Ces agents requièrent un accès aux données adéquates : des flux en temps réel pour prendre des décisions opportunes, et des données historiques pour affiner l’analyse des tendances et des anomalies. En l’absence d’une telle intelligence, la plateforme de l’entreprise peut continuer d’accepter des commandes à tort.
« Le temps que l’on s’en aperçoive, ce n’est plus une seule commande [non honorée], mais en réalité des centaines, voire des milliers. Loin de circonscrire le problème, l’agent l’a en fait exacerbé », déclare M. Brokaw. « L’erreur de l’agent impose une nouvelle approche de la gestion des données, conçue tant pour les humains que pour les agents. »
Watsonx.data et Confluent sous-tendent cette nouvelle approche. Au sein de la nouvelle architecture de données d’IBM, Confluent – grâce à ses capacités de diffusion en continu de données en temps réel basées sur les technologies Kafka et Flink – garantit qu’un agent agit sur la base de données actualisées, et non d’informations obsolètes. Ensuite, dans la couche contextuelle de cette architecture, « les données deviennent intelligentes », souligne M. Brokaw.
La nouvelle fonctionnalité Context de watsonx.data permet aux systèmes d’IA d’accéder aux informations – qu’elles soient structurées ou non – au sein d’environnements distribués. OpenRAG intégré à watsonx.data facilite la transformation des documents d’entreprise en une base de connaissances adaptée à l’IA pour les workflows de recherche (retrieval) et de raisonnement, ce qui optimise la manière dont les agents découvrent et exploitent le contexte métier pertinent. Enfin, le moteur de contexte en temps réel de Confluent met à disposition des systèmes d’IA des données d’entreprise enrichies via le Model Context Protocol.
Parallèlement à leur préparation et à leur mise à disposition, les données font l’objet d’une gouvernance : watsonx.data s’appuie sur des référentiels communs, surveille les indicateurs de qualité ainsi que le lignage, et fait respecter les politiques de gouvernance. « Les décisions prises par les agents sont des décisions en lesquelles vous devez pouvoir avoir confiance lorsqu’ils agissent en toute autonomie à une vitesse d’exécution foudroyante », explique M. Brokaw. « La gouvernance ne peut pas intervenir a posteriori. »
Grâce aux progrès réalisés dans la mise à disposition de données actualisées, contextualisées et fiables à l’IA, le monde de l’entreprise connaît un déplacement du « centre de gravité des données », déclare M. Brokaw. « Nous avons posé les jalons : réception du signal en temps réel, émission d’un contexte fiable. »
La plateforme en temps réel pour diffuser, connecter, traiter et gouverner vos données, conçue par les co-créateurs originels d’Apache Kafka, désormais intégrée à IBM.
IBM® watsonx.data valorise vos données et garantit leur fiabilité pour l’IA dès le premier jour – en prenant en charge l’intégralité de vos workloads IA et BI, sans aucune migration de plateforme.
L’utilisation d’OpenRAG avec IBM watsonx.data met la récupération d’informations par IA au service de la recherche d’entreprise – en unifiant vos données et en fournissant le contexte adéquat pour générer des analyses rapides et fiables.
La solution d’intégration IBM watsonx.data s’appuie sur des agents d’IA pour aider vos équipes à concevoir, à optimiser et à orchestrer des workflows au sein d’environnements hybrides – finis les temps d’attente.