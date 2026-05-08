L’adoption de l’IA ne se limite pas aux géants comme Marriott ou Nationwide Building Society. Les entreprises visionnaires de toutes tailles, quel que soit l’état d’avancement de leur projet d’IA, peuvent dès aujourd’hui prendre des mesures pour valoriser leurs données grâce à un contexte en temps réel et à une gouvernance maîtrisée.

Les entreprises peuvent adopter une approche progressive : identifier un cas d’utilisation susceptible d’avoir un impact majeur. Elles peuvent ainsi bâtir un socle prêt pour l’IA – qu’elles pourront ensuite étendre par domaine métier – grâce à ce que Sean Falconer, Head of AI Product chez Confluent, appelle une « approche fondamentalement différente des données ».

M. Falconer, qui a participé à la session de M. Brokaw, déclare qu’au lieu de traiter et de gouverner les données en aval, les entreprises les plus performantes « décalent cette problématique vers l’amont, au plus près de la source des données, là où elles sont créées et où elles circulent déjà en flux continu ».

« Cela leur permet de façonner des produits de données universels, réutilisables et disponibles en temps réel », conclut M. Falconer. « Ces actifs de données totalement gouvernés sont accessibles instantanément, dès que les entreprises en ont besoin. »

Une stratégie de données adéquate peut propulser l’une des technologies d’IA les plus performantes à l’heure actuelle : les agents d’IA. À titre d’exemple, Jay Kreps de Confluent a expliqué que des agents pourraient être conçus pour prendre en charge les réclamations des clients relatives à la livraison de repas.

« Vous pouvez en réalité vous interfacer avec les systèmes sources – qu’il s’agisse d’applications ou de bases de données – pour obtenir ces informations, capter ces changements en temps réel et être en mesure de traiter le flux de réclamations entrantes », précise-t-il, « afin de les combiner instantanément avec tout le contexte relatif à la livraison, y compris les détails concernant le client et le livreur. »

Le résultat ? L’agent détient les informations nécessaires pour définir les prochaines actions clés, comme procéder à des remboursements ou envoyer une alerte à la fraude.

« Au final, cet agent dispose d’une vue complète de ce qui se passe dans l’ensemble de l’entreprise ; il nous présente uniquement ce qui nous intéresse, a déclaré J. Kreps. [Il s’agit] de données bien gouvernées et bien structurées sur lesquelles il est possible d’agir. »

Mieux encore, ces mêmes données qui pilotent les décisions de l’agent en temps réel peuvent aussi être exploitées pour en extraire d’autres informations, ce qui génère une valeur ajoutée supplémentaire grâce à watsonx.data.

« Je peux saisir les données qui circulent en temps réel – celles-là mêmes sur lesquelles j’agis – et les mettre à disposition de toutes les fonctionnalités d’intelligence pour répondre aux questions qui émergeront naturellement », déclare Jay Kreps. « Cela me permet d’analyser et de comprendre ce qui se passe réellement en production : quel est le comportement de notre agent ? Quels profils de clients interagissent avec nous ? Et quelle est la tendance générale ? »

« Nous avons mis au point une intégration étroite avec watsonx.data, ce qui offre une puissance d’exécution remarquable », souligne Jay Kreps.