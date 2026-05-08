Dinesh Nirmal lors de la conférence « Alimenter l’entreprise agentique » le mardi 5 mai 2026 à Think 2026.
Intelligence artificielle DevOps Automatisation informatique

« Sans modèle opérationnel basé sur l'IA, vous ne pouvez pas survivre dans ce monde » : DevOps à Think 2026

By Derek Robertson
Publié le 8 mai 2026
Mis à jour le 11 mai 2026

Lors de la conférence IBM Think qui s'est tenue cette année à Boston, les décideurs DevOps se sont réunis pour faire face à la dure réalité de l'informatique en 2026 : l'IA n'est pas seulement une partie de leur discipline, c'est la discipline tout entière.

Au cours de la dernière décennie, DevOps a évolué pour inclure des pratiques d'observabilité de plus en plus granulaires et probantes. La richesse et le volume de données que ces outils collectent nécessitent de puissantes solutions automatisées, à la fois pour donner un sens à tout cela et pour tirer parti des informations fournies par les données. 

Mais si les outils d'observabilité alimentés par l'IA accélèrent ce processus, ils amplifient également la complexité, le coût et le risque opérationnel.

Lors de la conférence Think, les responsables DevOps d'IBM ont présenté de nouveaux outils permettant de se frayer un chemin dans la masse et de coordonner les actions dans des environnements de plus en plus complexes.

Points essentiels à retenir

Comme l’a dit Arvind Krishna, PDG d’IBM, lors du discours d’ouverture de mardi, « les modèles n’ont pas vraiment d’importance tant que la base n’est pas correcte » — et le pipeline DevOps en évolution, alimenté par l’IA, est destiné à maintenir cette base informatique solide. Certains points essentiels à retenir :

  • La complexité hybride est la norme, et l’IA l’accélère. Les environnements d'une Entreprise couvrent désormais les applications, l'infrastructure et les réseaux à travers le cloud, sur site et les z Systems® , et les Workload de l'IA intensifient l'échelle, le coût et le risque opérationnel.

    Alors que cette complexité devient la norme par défaut pour les entreprises, des normes cohérentes et une automatisation critique sont critiques pour maintenir la fiabilité des systèmes. Pour une analyse plus approfondie de la manière dont les équipes peuvent construire cette base, consultez notre livre blanc sur la standardisation et l’automatisation axée sur les politiques.

  • L’IA devient la couche unifiée des opérations. Plutôt que de créer plus de silos, les opérations pilotées par l’IA apparaissent comme le tissu conjonctif qui relie les environnements hybrides.

  • L'observabilité passe de la visibilité à la responsabilité. Les équipes ont besoin d’informations en temps réel, assistées par l’IA, qui ne se contentent pas d’identifier les problèmes, mais expliquent l’impact, la causalité et les mesures à prendre.

  • La télémétrie des applications et la topologie de l’infrastructure doivent être unifiées. Des environnements réconciliés en permanence qui combinent les données des applications et des infrastructures offrent aux praticiens une visibilité plus claire de bout en bout et une analyse plus rapide des causes profondes.

  • L'échelle opérationnelle dépend désormais d'une automatisation coordonnée et pilotée par l'IA. À mesure que la complexité augmente, les opérations pilotées par l'IA deviennent essentielles pour réduire le labeur, optimiser la performance et les coûts, et permettre aux équipes de dimensionner de manière fiable.

« Un milliard de nouvelles applications dans les cinq prochaines années arriveront dans les entreprises à cause de l’IA générative », a déclaré Dinesh Nirmal, vice-président senior des logiciels chez IBM, lors d’une adresse de mardi, ajoutant que « chaque application qui est conteneurisée va avoir des centaines, voire des milliers, de microservices » gouvernés par des milliards d’agents.

« Comment disposer d’un plan de contrôle pour gérer ces agents ? Quelle sera la communication entre ces agents ? Qui a accès à ces agents ? Quel genre de données sont consultées par ces agents ? »


 

Une nouvelle plateforme pour contrôler les systèmes agentiques

Plateforme IBM Concert

Le même jour, les responsables de l'automatisation d'IBM Automation ont discuté d'un nouveau modèle d'observation et de contrôle des systèmes informatiques agentiques, inspiré d'une vérité simple : l'échelle et la vitesse des signaux ont dépassé la réponse humaine. La plateforme IBM Concert offre une couche opérationnelle partagée entre applications, infrastructures, réseaux et sécurité, transformant un océan de données en une source de vérité continuellement mise à jour pour les applications, l’infrastructure et leurs relations.

Concert®  réunit une suite de capacités IBM, dont IBM Instana, Turbonomic et CloudPak pour AIOps, entre autres, travaillant avec — et non en remplacement — des outils existants pour offrir une vue à 360 degrés de l’environnement d’affaires alimenté par l’IA, d’une complexité vertigineuse.

L'interface utilisateur de Concert Secure Coder. Codeur sécurisé IBM Concert.

HCP Terraform

Un autre outil DevOps dévoilé cette semaine promet de rendre Concert encore plus puissant, grâce à la visualisation des données en temps réel : HCP Terraform, optimisé par Infragraph. 

Infragraph est une base de données graphiques en temps réel qui fournit aux entreprises des informations sur l'infrastructure, les applications, les données et la sécurité dans un environnement cloud hybride. Lorsque Concert et HCP Terraform powered by Infragraph sont utilisés ensemble, les informations recueillies par Concert sont basées sur un graphique de ressources continuellement mis à jour qui reflète l'état actuel de l'infrastructure et les relations entre les composants.

« L'opération à grande échelle, c'est ce qui compte », a déclaré Nirmal en présentant les deux outils qui fonctionnent ensemble sur scène mardi. « Vous l’avez visualisé à l’aide d’Infragraph, vous avez importé ces données dans Concert, vous pouvez les comprendre, vous pouvez décider, vous pouvez agir. »

IBM Concert Protect et Secure Coder

Bien entendu, une plus grande complexité s'accompagne d'exigences accrues en matière de sécurité - et l'équipe IBM Concert®  a également annoncé un nouveau produit destiné à identifier en permanence les risques au sein d'un environnement informatique agentique. Avec IBM Concert Protect et Secure Coder, IBM étend la gestion continue de l'exposition directement dans le workflow des développeurs grâce à une boucle simple : détection de l'exposition dans tous les environnements, évaluation des menaces à l'aide d'un système de notation des risques, correction de ces menaces grâce à des workflows automatisés, puis apprentissage à partir de ces données pour améliorer la plateforme elle-même.

Les experts IBM ont également démontré comment Instana — l'outil d'observabilité basé sur une IA agentique, désormais intégré dans Concert en tant que Concert Observe — peut relever de nouveaux défis de complexité et d'échelle. Jacob Yackenovich, directeur de la gestion des produits chez Instana, a présenté mardi comment IBM Instana permet la découverte automatique des composants d’IA et la visibilité sur les piles hybrides, ce qui aide les Entreprises à déplacer de la résolution réactive à des Opérations gouvernées et pilotées par l’IA.

Instana agent IA LLM agent d'observabilité Reasoning La solution d'observabilité de l'IA générative d'IBM Instana.

Mais si l’observabilité est cruciale, les systèmes agents nécessitent un tissu plus large d’outils de surveillance et d’exploitation pour suivre leur complexité en temps réel. Mercredi après-midi, une table ronde réunissant Yackenovich d'Instana et des dirigeants de Marriott et Honda a discuté de la manière dont, en associant la plateforme à des outils comme Ansible pour le provisionnement et Concert pour l'automatisation des opérations réseau, les développeurs peuvent désormais créer un « tissu d'automatisation unifié ». 

En construisant un tissu d’outils DevOps collaborant, les équipes informatiques peuvent coordonner des flux de travail déterministes, événementiels et workflow agentique à travers des environnements hybrides via un système unique piloté par des politiques, garantissant ainsi que les systèmes d’IA fonctionnent avec le bon accès au bon moment.

En 2026, les entreprises ont besoin de pratiques DevOps coordonnées, intégrées et complètes pour suivre le raz-de-marée de systèmes et d'agents d'IA qui submergent la pile. Ce sentiment d'urgence s'est surtout manifesté cette année à Think, tout comme l'examen de certains outils IBM conçus pour relever ce défi.

« Pour chaque accès humain dans une entreprise, 120 non-humains vont accéder à l’entreprise », a déclaré Mardi Mardi, le vice-président senior pour les logiciels.

« Comment y mettre un accès privilégié ? Quelle est votre stratégie de gestion des identités et des accès (IAM) ? Comment comptez-vous gérer les politiques ? C'est pourquoi vous avez besoin d'un modèle opérationnel basé sur l'IA... C'est le défi que les entreprises vont devoir relever dans les cinq prochaines années. » 

« Sans modèle d’exploitation de l’IA, vous ne pouvez pas survivre dans ce monde. »

Auteur

Derek Robertson

Staff Writer

IBM Think

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