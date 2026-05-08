Lors de la conférence IBM Think qui s'est tenue cette année à Boston, les décideurs DevOps se sont réunis pour faire face à la dure réalité de l'informatique en 2026 : l'IA n'est pas seulement une partie de leur discipline, c'est la discipline tout entière.

Au cours de la dernière décennie, DevOps a évolué pour inclure des pratiques d'observabilité de plus en plus granulaires et probantes. La richesse et le volume de données que ces outils collectent nécessitent de puissantes solutions automatisées, à la fois pour donner un sens à tout cela et pour tirer parti des informations fournies par les données.

Mais si les outils d'observabilité alimentés par l'IA accélèrent ce processus, ils amplifient également la complexité, le coût et le risque opérationnel.

Lors de la conférence Think, les responsables DevOps d'IBM ont présenté de nouveaux outils permettant de se frayer un chemin dans la masse et de coordonner les actions dans des environnements de plus en plus complexes.