Qu’est-ce que l’IA responsable ?

Les modèles de machine learning sont de plus en plus utilisés pour éclairer une prise de décision à fort enjeu qui concerne des personnes. Bien que le machine learning soit, de par sa nature même, une forme de discrimination statistique, celle-ci devient répréhensible lorsqu’elle place des groupes privilégiés dans une situation d’avantage systématique et d’autres moins privilégiés dans une situation de désavantage systématique, ce qui peut entraîner divers préjudices. Les biais dans les données d’entraînement, dus soit à des préjugés dans les étiquettes, soit à un sous-échantillonnage/suréchantillonnage, produisent des modèles avec des biais indésirables.

Données diverses et représentatives

Assurez-vous que les données de formation utilisées pour créer des modèles IA soient diversifiées et représentatives de la population qu’elles sont censées servir. Incluez des données provenant de différents groupes démographiques pour éviter la sous-représentation ou les biais. Vérifiez et évaluez régulièrement les données d’entraînement pour détecter les biais. Utilisez des outils et des méthodes pour identifier et corriger les biais dans le jeu de données avant d’entraîner le modèle.

Algorithmes sensibles aux biais

Intégrez des indicateurs d’équité dans le processus de développement pour évaluer comment les différents sous-groupes sont affectés par les prédictions du modèle. Surveillez et minimisez les disparités de résultats entre les différents groupes démographiques. Appliquez des contraintes dans l’algorithme pour vous assurer que le modèle respecte des critères d’équité prédéfinis pendant l’entraînement et le déploiement.

Méthodes d’atténuation des biais

Appliquez des techniques telles que le rééchantillonnage, la repondération et l’entraînement contradictoire pour atténuer les biais dans les prédictions du modèle.

Des équipes de développement diversifiées

Constituer des équipes interdisciplinaires et diversifiées impliquées dans le développement de l’IA. Des équipes diversifiées peuvent apporter différentes perspectives, ce qui permet d’identifier et de rectifier les biais qui pourraient être négligés par des équipes plus homogènes.

Comités d’examen éthique de l’IA

Mettez en place des conseils ou des comités d’examen pour évaluer les biais potentiels et les implications éthiques des projets d’IA. Ces assemblées peuvent fournir des conseils sur les considérations éthiques tout au long du cycle de développement.